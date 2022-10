L’arrivo di Addison in Grey’s Anatomy 19×03 è solo l’inizio di una partecipazione da volto ricorrente per Kate Walsh in questa stagione: l’attrice riprende il ruolo che ha interpretato dal finale della prima stagione del medical drama, in quell’iconica scena in cui si presenta all’amante di suo marito, e per altre tre stagioni, fino a dare vita allo spin-off Private Practice incentrato proprio su di lei.

Il rientro a Seattle di Addison in Grey’s Anatomy 19×03 avrà a che fare con Miranda Bailey: ad anticiparlo è stata la showrunner Krista Vernoff, parlando con TvLine in concomitanza col debutto della nuova stagione su ABC (disponibile dal 2 novembre in Italia su Disney+).

La prima apparizione di Addison in Grey’s Anatomy 19×03 è annunciata anche nel comunicato stampa dell’episodio, sebbene la trama, incentrata su un progetto di educazione sessuale, non ne menzioni la presenza. Secondo quanto anticipato dalla capo-sceneggiatrice Vernoff, il personaggio “torna in virtù del suo attivismo in questa stagione. Stiamo raccontando una storia davvero potente su Addison e Bailey che uniscono le forze che è a sua volta divertente e straziante. Scopriremo anche qualcosa in più sulla vita di Addison a Los Angeles“.

Ma l’arrivo di Addison in Grey’s Anatomy 19×03 non è la sola sorpresa in vista. Guest star dell’episodio, oltre a Kate Walsh, è anche ER Fightmaster nei panni di Kai Bartley, segno che evidentemente la sua storia con Amelia Shepherd è destinata ad avere un futuro dopo la riconciliazione nel finale della stagione 18. Inoltre, nell’episodio 3 apparirà per la prima volta Marla Gibbs nei panni di Joyce Ward, la nonna di una dei nuovi tirocinanti, Simone Griffith (Alexis Floyd). Infine, le prime foto promozionali dell’episodio mostrano anche una Zola Shepherd (Aniela Gumbs) particolarmente cresciuta.

Continua a leggere su optimagazine.com