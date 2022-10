La miniserie Munich Games giunge al giro di boa su Sky Atlantic con gli episodi in onda il 12 ottobre, il terzo e il quarto. Questa produzione tedesca di Sky Original è ambientata alla vigilia di un match storico: Germania e Israele stanno per disputare una partita di calcio per ricordare le vittime del Massacro di Monaco nelle Olimpiadi del 1972, i Giochi passati alla storia per l’attentato che portò alla morte di 11 atleti israeliani uccisi, sequestrati da un commando dell’organizzazione terroristica palestinese Settembre Nero, ma la storia rischia drammaticamente di ripetersi con un rinnovato pericolo terrorismo.

Munich Games è composta da sei episodi scritti da Michal Aviram, già autrice del cult mondiale Fauda, e ha debuttato in Italia lo scorso il 5 ottobre in esclusiva su Sky Atlantic, anche on demand e in streaming su Now: la programmazione della miniserie terminerà mercoledì 19 ottobre coi due episodi finali.

Negli episodi di Munich Games in onda il 12 ottobre si avvicina la data del match ad alto rischio e, mentre gli occhi del mondo sono puntati su Berlino, non è esclusa l’ipotesi di una cancellazione dell’incontro. Ecco le trame degli episodi 3 e 4 in onda in prima tv assoluta sul canale 110 di Sky, a partire dalle 21.15.

Jackie Igelski, proprietaria della squadra israeliana, è sotto ricatto. Nel frattempo, il principale sospettato scappa alla polizia, e l’informatore è in difficoltà.

Se Kresnik non verrà trovato, l’incontro dovrà essere cancellato. La relazione di Maria con l’informatore viene scoperta, e lei sospesa dall’incarico.

