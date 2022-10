sicuramente è ancora il caso di approfittare delle offerte Amazon Prime Day autunnali di scena fino alla mezzanotte di oggi 12 ottobre. In effetti, le promozioni continuano a tenere banco dopo la giornata di ieri e ora è il caso di soffermarsi sugli sconti dedicati ai sempre ricercatissimi Apple Watch. Nonostante si parli di prodotti di Cupertino di per sé abbastanza costosi, ora è possibile risparmiare e non poco sul loro acquisto immediato.

L’offerta Amazon Prime Day attuale più economica riguarda l’ Apple Watch SE (nella sua versione solo GPS) con cassa da 40 mm in alluminio grigio siderale e con il cinturino sport color mezzanotte. Questo modello costa ora solo 239 euro e non più 289 euro come da valore attuale di mercato. Volendo effettuare un salto di qualità, c’è anche la soluzione dell’Apple Watch SE ma nell’opzione GPS e Cellular insieme, dunque con la possibilità di associare all’orologio una SIM mobile. La cassa da 44 mm in alluminio color argento si accompagna, in questo caso, al cinturino Sport blu abisso e la spesa da affrontare è ora di 329 euro anziché 389 euro. In entrambi i casi, la consegna del prodotto non andrà oltre lunedì 17 ottobre.

Tra le migliori offerte Amazon Prime Day di questa due giorni di promozioni non mancano pure quelle con protagonisti gli Apple Watch della serie 7. La prima proposta riguarda il modello GPS con cassa da 45 mm in alluminio color galassia e con cinturino sport sempre color galassia. Il suo prezzo attuale scende a 409 euro da 469 euro. Per finire, vale la pena valutare la soluzione della serie 7 (sia GPS che Cellular) con cassa da 41 mm in alluminio color mezzanotte e cinturino sport dello stesso colore. La spesa da affrontare sarà ora pari a 439 euro anziché 539 euro, per un risparmio totale di ben 100 euro. Anche questi ultimi prodotti saranno consegnati non oltre lunedì 17 ottobre.

