Primo duro colpo per i fan di Milly Carlucci e del suo programma ballerino di Rai1: Luisella Costamagna lascia Ballando con le Stelle? Questa è la domanda che impazza sul web e sui social in queste ore da quando è venuta a galla la verità sulle condizioni di salute della ballerina vip che potrebbe rischiare adesso il suo ‘posto’ in pista.

Secondo quanto riporta Davide Maggio sembra che Luisella Costamagna si sia infortunata a Ballando con le Stelle e attualmente è costretta a portare un tutore e questo potrebbe mettere a rischio la sua esibizione di sabato sera. Al momento non sappiamo molto altro anche se i fan sperano che le venga concesso il ‘beneficio del dubbio’ come successe alla Isoardi rimasta in pista dopo l’infortunio fino a quando non dovette ritirarsi. Il pubblico e i suoi fan sono con il fiato sospeso perché dispiacerebbe molto a tutti vederla uscire di scena dopo solo qualche giorno in pista.

Fino a poche ore fa la Costamagna continuava a postare foto della sua performance di sabato scorso lodando questa esperienza a Ballando con le Stelle ma dopo sul suo profilo Instagram è calato il silenzio. Questo lascia pensare che l’infortunio sia avvenuto proprio in queste ore in sala prove preparandosi per la performance della seconda puntata che, adesso, potremo non vedere.

L’esibizione della Costamagna durante la prima puntata dello scorso 8 ottobre è stato un tango che le aveva permesso di raggiungere la quarta posizione con 42 punti dietro alla coppia formata da Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, Gabriel Garko e Giada Lini e Iva Zanicchi – Samuel Peron.