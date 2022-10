Sono state svelate nel nomination degli MTV EMA 2022, in scena il 13 novembre da Düsseldorf, Germania. Harry Styles è in testa con sette nomination, tra cui “Best Artist,” “Best Song” e “Best Video”.

Alle sue spalle troviamo la plurinominata Taylor Swift con sei nomination, tra cui “Best Artist,” “Best Pop,” e la nuova categoria EMA, “Best Longform Video.” Chiudono il cerchio dei top performer Nicki Minaj e ROSALÍA entrambe con cinque nomination tra cui “Best Song” e “Best Artist”.

Svelate anche le nomination degli MTV EMA 2022 per quanto riguarda il Best Italian Act. Sono Maneskin, Blanco, Ariete, Pinguini Tattici Nucleari ed Elodie a contendersi il premio dedicato agli artisti italiani.

Come seguire gli MTV EMA 2022 dall’Italia

In Italia l’evento live andrà in onda domenica 13 novembre a partire dalle 20.00 con il Pre Show e dalle 21.00 con il Live Show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715) con il commento in italiano e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) in lingua originale. Lo show sarà in simulcast su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW) a partire dalle ore 21.00. Lo speciale dell’evento sarà disponibile On Demand da lunedì 14 novembre anche su Paramount+, il nuovo servizio di streaming di Paramount. Su Pluto TV, nei tre giorni che precedono l’evento, si accenderà un pop-up channel a tema EMAs, che trasmetterà in rotazione i migliori eventi musicali degli ultimi 12 mesi.

BEST SONG:

Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito

Harry Styles – As It Was

Jack Harlow – First Class

Lizzo – About Damn Time

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

ROSALÍA – DESPECHÁ

BEST VIDEO:

BLACKPINK – Pink Venom

Doja Cat – Woman

Harry Styles – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

BEST ARTIST:

Adele

Beyoncé

Harry Styles

Nicki Minaj

ROSALÍA

Taylor Swift

BEST COLLABORATION:

Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito

David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue)

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – STAYING ALIVE

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – Sweetest Pie

Post Malone with Doja Cat – I Like You (A Happier Song)

Shakira, Rauw Alejandro – Te Felicito

Tiësto & Ava Max – The Motto

BEST LIVE:

Coldplay

Ed Sheeran

Harry Styles

Kendrick Lamar

Lady Gaga

The Weeknd

BEST POP:

Billie Eilish

Doja Cat

Ed Sheeran

Harry Styles

Lizzo

Taylor Swift

BEST NEW:

Baby Keem

Dove Cameron

GAYLE

SEVENTEEN

Stephen Sanchez

Tems

BEST K-POP:

BLACKPINK

BTS

ITZY

LISA

SEVENTEEN

TWICE

BEST LATIN:

Anitta

Bad Bunny

Becky G

J Balvin

ROSALÍA

Shakira

BEST ELECTRONIC:

Calvin Harris

David Guetta

DJ Snake

Marshmello

Swedish House Mafia

Tiësto

BEST HIP HOP:

Drake

Future

Jack Harlow

Kendrick Lamar

Lil Baby

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

BEST ROCK:

Foo Fighters

Liam Gallagher

Måneskin

Muse

Red Hot Chili Peppers

The Killers

BEST ALTERNATIVE:

Gorillaz

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Tame Impala

Twenty One Pilots

YUNGBLUD

BEST R&B:

Chlöe

Givēon

H.E.R.

Khalid

Summer Walker

SZA

BEST LONGFORM VIDEO:

Foo Fighters – Studio 666

ROSALÍA – MOTOMAMI (ROSALÍA TikTok LIVE Performance)

Stormzy – Mel Made Me Do It

Taylor Hawkins Tribute concert, Wembley Stadium, London

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

VIDEO FOR GOOD:

Ed Sheeran – 2step (feat. Lil Baby)

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Latto – P*ssy

Lizzo – About Damn Time

Sam Smith – Unholy (feat. Kim Petras)

Stromae – Fils de joie

BIGGEST FANS:

BLACKPINK

BTS

Harry Styles

Lady Gaga

Nicki Minaj

Taylor Swift

BEST PUSH:

Nessa Barrett

SEVENTEEN

Mae Muller

GAYLE

Shenseea

Omar Apollo

Wet Leg

Muni Long

Doechii

Saucy Santana

Stephen Sanchez

JVKE

BEST METAVERSE PERFORMANCE:

BLACKPINK The Virtual | PUBG

BTS | Minecraft

Charli XCX | Roblox

Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience | Wave

Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox

BEST ITALIAN ACT