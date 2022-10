Due settimane fa, il Samsung Galaxy S21 FE ha iniziato a ricevere l’aggiornamento di sicurezza di ottobre 2022. All’epoca, l’aggiornamento era limitato ad alcuni Paesi asiatici. Come riportato da ‘SamMobile‘, ora, il colosso di Seul ha diffuso il nuovo aggiornamento di sicurezza per il Samsung Galaxy S21 FE nei Paesi europei.

Il nuovo aggiornamento software per il dispositivo viene fornito con la versione firmware G990BXXS2CVI5 in Europa. È ora disponibile in Austria, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Macedonia, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Repubblica Ceca, Paesi Bassi e UK, ma potrebbe essere rilasciato in più mercati europei nei prossimi giorni. Secondo la documentazione del produttore asiatico, la patch di sicurezza di ottobre 2022 risolve oltre quattro dozzine di vulnerabilità di sicurezza. Il registro delle modifiche menziona anche che la stabilità e le prestazioni, che potrebbero migliorare sul Samsung Galaxy S21 FE per effetto dell’ultimo aggiornamento del software.

Se vivete in uno dei Paesi europei sopra elencati e possedete il Samsung Galaxy S21 FE, potete procedere subito ad installare il nuovo aggiornamento di sicurezza sul vostro dispositivo seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ricordate di installare il firmware solo nel caso in cui la percentuale di carica residua sia superiore al 50% ed anche di effettuare un backup dei vostri dati per tenerli al riparo da ogni eventualità (potrebbe capitare di dover improvvisamente protendere per un ripristino ai dati di fabbrica, cosa che sappiamo cancellare tutto quello che c’è salvato in memoria senza possibilità di recupero in assenza di una copia recente di backup dei dati). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

