Un infarto per Enzo Gragnaniello ha costretto i suoi collaboratori a una corsa all’ospedale durante la notte. È quanto accaduto a Camigliano, in provincia di Caserta, dove l’artista si stava esibendo sul palco di piazza Kennedy.

Dopo le 23 Gragnaniello stava lasciando il palco quando improvvisamente si è accasciato di fronte ai musicisti e i fan. L’artista, 67 anni, è stato dunque subito soccorso dal 118 che lo ha trasportato all’ospedale civile di Caserta per un intervento durante il quale gli è stato impiantato uno stent cardiaco.

A spaventare i fan, gli amici, i collaboratori e i familiari del cantautore partenopeo sono state le numerose ore di silenzio trascorse tra il malore e la prima comunicazione con i parenti.

Nella mattina di oggi, mercoledì 12 ottobre, infatti, Enzo Gragnaniello è stato in grado di rassicurare la sua famiglia con una videochiamata. Lo riporta Il Mattino.

Per il momento non si hanno altre notizie, né sono comparse dichiarazioni ufficiali sui canali social dell’artista. Come scrive Fanpage, le cause del malore che hanno costretto Enzo Gragnaniello al ricovero e all’intervento sono ancora sotto indagine medica. “Rimettiti presto”, scrivono i suoi fan sui social.

L’ultimo post pubblicato su Instagram è proprio l’annuncio del concerto di Camigliano durante il quale l’artista è stato colpito dal malore. In questo periodo Enzo Gragnaniello sta portando sul palco il nuovo disco Rint ‘O Posto Sbagliato (2021).

Quest’anno ha duettato con i Foja nel singolo ‘Nmiezo A Niente. La carriera artistica di Enzo Gragnaniello è costellata di collaboratori eccellenti: cresciuto nei Quartieri Spagnoli con Pino Daniele nel cuore e nel sangue, ha collaborato con Mia Martini e ha scritto per Andrea Bocelli e Adriano Celentano.

Non mancano grandi nomi come Nino D’Angelo, per il quale ha recitato nel film Aitanic nel ruolo di un tassista, e con James Senese, con il quale nel 2003 ha pubblicato il disco Tribù e Passione.

