Potrebbe arrivare già in giornata, sui Samsung Galaxy S20 presenti in Italia, il tanto atteso aggiornamento di ottobre. Esattamente come avvenuto il mese scorso, la patch ha accumulato un leggero ritardo che ha creato qualche piccolo malumore tra il pubblico, ma evidentemente ora i tempi sono maturi per testare l’upgrade sul top di gamma che si avvia a compiere tre anni. Vediamo cosa possiamo aspettarci a strettissimo giro, dopo aver condiviso alcune considerazioni a settembre sul nostro magazine.

Prime considerazioni sull’arrivo in Italia dell’aggiornamento di ottobre per Samsung Galaxy S20 da questo mercoledì

Sostanzialmente, l’aggiornamento di ottobre per il Samsung Galaxy S20 non dovrebbe portare con sé nuove funzionalità. Questo il presupposto dal quale si parte oggi con SamMobile. Secondo quanto appreso in mattinata, il firmware viene etichettato con la sigla G98xFXXSFFVIB. Il pacchetto software, mentre scriviamo, è attualmente in distribuzione in Austria, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Paesi nordici, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Sud-est Europa, Spagna, Svizzera, regione baltica, Repubblica Ceca , Paesi Bassi e Regno Unito.

Al di là del fatto che la patch non introduca funzioni aggiuntive per il Samsung Galaxy S20, è importante evidenziare che siano risolti diversi problemi legati alla sicurezza una volta portato a termine il download. Gli utenti che hanno scelto questo modello, lo ricordo a tutti, riceveranno l’aggiornamento con One UI 5 e basato su Android 13 verso la fine di quest’anno. Non abbiamo ancora una tempistica precisa sotto questo punto di vista, ma non sono previsti particolari ritardi.

Vi faremo sapere appena verranno a galla ulteriori riscontri per il pubblico che ha deciso di puntare sul Samsung Galaxy S20 in questi anni. A voi come vanno le cose? Avete riscontrato qualche problema dopo le ultime patch? Fateci sapere con un commento, soprattutto per quanto riguarda la durata della batteria.