La notizia che aspettavamo: esce un singolo di Fedez e Salmo. Il brano si intitola Viola e sarà disponibile in radio e negli store digitali dal 14 ottobre. Una coppia inedita, quella che vede protagonisti due esponenti del rap italiano, insieme per un brano che promette di conquistare tutte le classifiche.

La canzone vede come autori, oltre a Fedez stesso e Salmo, un team affiatato composto da Dargen D’Amico, Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ha curato anche la produzione musicale del pezzo.

Un ritmo travolgente, un ritornello da cantare subito dopo il primo ascolto e un giro di chitarra pieno di energia sono gli elementi chiave del nuovo singolo di Fedez in collaborazione con Salmo che non arriva esattamente a sorpresa. I due sono apparsi sui social negli scorsi giorni in una jam session in studio ma in pochi avevano ipotizzati progetti futuri che li avrebbero legati come coppia artistica.

Ora è ufficiale e la notizia è trova conferma: è in arrivo un singolo che unisce Fedez e Salmo. E il successo non può che essere assicurato. Il Pop Punk di Fedez e Salmo fa da panorama ad un beat incalzante e frenetico in Viola, in radio venerdì 14 ottobre e già pronta a conquistare l’alta rotazione.

L’artwork della copertina è realizzata dall’artista Fr3nk Zappa.

