A pochi giorni dal messaggio d’affetto di Vittorio Sgarbi per il cantautore brianzolo, ecco il messaggio di Morgan per Giorgia Meloni. In questi giorni di fermenti elettorali a seguito del risultato delle elezioni politiche del 25 settembre, Marco Castoldi si è espresso molto spesso con posizioni altamente critiche verso la sinistra.

Non a caso, su Giorgia Meloni ha riposto la fiducia specialmente su ciò che sarà delle nuove politiche in termini di cultura. Recentemente, in un’intervista all’Adnkronos, Morgan ha difeso la leader di Fratelli D’Italia dalle accuse di fascismo etichettandole come “una pu**anata”.

A proposito della destra italiana, Morgan aveva detto:

“La destra, quasi per disperazione, si è data da fare in termini culturali mentre la sinistra che stava seduta sugli allori non ha fatto nulla. Hanno massacrato la cultura italiana! Finalmente in un programma politico c’è qualcuno che parla della lingua italiana, era ora che qualcuno lo facesse”.

Per questo Morgan oggi, mercoledì 12 ottobre, ha pubblicato un messaggio per Giorgia Meloni. Ecco cos’ha scritto:

“Signora Giorgia Meloni, futura premier, donna più libera d’Italia in questo momento, si ricorda cosa le ho detto quando ci siamo conosciuti al telefono la prima volta? ‘Se lei è disposta ad investire sulla cultura e a fare operazioni culturali per risollevare il Paese in declino culturale io la appoggio”. Mi ha risposto di sì. Allora, forza, faccia quello che è naturale, assegni a Sgarbi il Ministero della Cultura. Grazie e buon lavoro”.

Sgarbi vorrebbe Morgan assessore alla Cultura, Morgan sogna un Ministero per Vittorio Sgarbi. Tra i commenti arrivano pareri discordanti: “Ti abbiamo difeso anche quando eri indifendibile. Ora però basta”, scrive un fan, mentre altri approvano la proposta. “Lascia perdere queste marchette penose”, scrive qualcun altro.

“L’ultimo appello”, scrive Morgan in calce per dare un nome al suo messaggio. Giorgia Meloni accoglierà la richiesta?

Continua a leggere su optimagazine.com