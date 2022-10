Sono noti i concorrenti alla Last Call di X Factor 2022 e solo uno ha già avuto accesso al Live Show in diretta: gli Omini, che hanno colpito Fedez al punto tale da convincerlo saltare la fase della Last Call. Per tutti gli altri, la selezione non è ancora finita.

Ai BootCamp, in scena il 6 e il 13 ottobre, i quattro giudici hanno scelto 6 concorrenti ciascuno attraverso il meccanismo delle sedie, con switch fino all’ultimo minuto.

Nella Last Call rivedremo le 6 sedie e ne resteranno solamente 3. I giudici infatti dovranno selezionare solamente 3 concorrenti da portare avanti, ai Live Show, gli altri 3 lasceranno per sempre le selezioni di X Factor.

Al termine dell’ultima chiamata, ogni giudice avrà in squadra 3 concorrenti per un totale di 12 che accederanno ai Live Show in diretta.

La Last Call andrà in onda il 20 ottobre su Sky Uno con la conduzione di Francesca Michielin. Rivedremo i quattro giudici: Fedez, Ambra, Rkomi e Dargen D’Amico.

Di seguito i concorrenti che hanno superato i BootCamp e si apprestano ad accedere alla Last Call per scoprire il loro futuro nel programma di Sky Uno.

I concorrenti alla Last Call di X Factor 2022

RKOMI

Deli Lin

Manel

The Violet End

Jacopo Rossetto

Santi Francesi

Giorgia Turcato

FEDEZ

Filippo Ricchiardi

Marco Zanini

Wiam

Gaia Eleonora Cipollaro

Omini – già ai Live Show

Linda Riverditi

AMBRA

Conosceremo i concorrenti scelti da Ambra giovedì 13 ottobre su Sky Uno.

DARGEN D’AMICO

Conosceremo i concorrenti scelti da Dargen D’Amico giovedì 13 ottobre su Sky Uno.

