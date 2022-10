“They’re coming!”, recitano gli attori dello spot con il quale la band di Mark Hoppus annuncia il ritorno alla formazione originale. Non solo un tour che riporterà gli eroi del pop punk in Italia: nel presente ci sarà anche il nuovo singolo dei Blink-182 e un album ancora da annunciare.

Il ritorno di Tom Delonge e il nuovo singolo

Non è tutto: congedato Matt Skiba, già chitarrista e voce degli Alkaline Trio, è finalmente arrivato il momento del grande ritorno di Tom DeLonge dopo le tante speculazioni cui abbiamo assistito in questi anni. Edging, questo il nuovo singolo dei Blink-182, sarà fuori venerdì 14 ottobre e sui social possiamo già sentire l’anteprima.

Tom DeLonge si era allontanato dalla formazione nel 2015 per via dei suoi impegni paralleli, per questo i restanti Hoppus e Travis Barker hanno cercato di colmare il vuoto accogliendo Matt Skiba con il quale hanno registrato l’album Nine (2019).

La rinascita dei Blink-182

Per i Blink-182 è dunque l’anno della rinascita. Recentemente, infatti, non sono mancati i problemi: Mark Hoppus ha vinto la sua battaglia contro il tumore con grande preoccupazione per i fan, mentre a Travis Barker non è certamente andata meglio.

Il batterista, infatti, era stato ricoverato per una pancreatite acuta. Momenti difficili che nelle ultime ore si rivelano superati: i Blink-182 stanno per tornare e hanno annunciato un nuovo tour e un nuovo album di cui presto avremo più notizie.

Per i fan è un’occasione per riscoprire il sound che ha reso popolare in tutto il mondo la band californiana, grazie agli album Enema Of The State (1999) e Take Off Your Pants And Jacket (2001), un periodo d’oro per il pop punk internazionale grazie alla presenza di band come Sum 41, Simple Plan e, ovviamente, i Blink-182.

Continua a leggere su optimagazine.com