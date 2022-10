Quest’oggi, mercoledì 12 ottobre, presso lo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 18.45 andrà in scena l’attesissimo match Napoli-Ajax, valido per la quarta giornata del Girone A di UEFA Champions League. Nell’ultima sfida di andata, che si è disputata martedì scorso, gli azzurri guidati da mister Luciano Spalletti hanno a dir poco demolito la compagine olandese di Alfred Schreuder nella difficilissima Johan Cruijff Arena con il punteggio finale di 1-6. Attualmente i partenopei sono al comando della classifica a quota 9 punti, seguiti dal Liverpool a 6, dall’Ajax fermo a 3 e dai Rangers fanalino di coda ancora a zero punti.

A capitan Di Lorenzo e compagni può bastare anche solo un pareggio per ottenere la qualificazione matematica (con ben due giornate di anticipo) per accedere agli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie. A questo punto, non ci resta che scoprire dove poter vedere la diretta TV e streaming e le probabili formazioni dello spettacolare match di questa sera al Maradona con fischio d’inizio alle ore 18.45. La super sfida Napoli-Ajax sarà visibile in diretta TV su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252). La telecronaca è affidata ai microfoni di Fabio Caressa e Luca Marchegiani.

La partita tra Napoli-Ajax, si potrà vedere anche in diretta streaming su Sky Go, andando a scaricare l’app su PC, smartphone e tablet, e anche su NOW, la piattaforma on-demand di Sky. Inoltre gli abbonati a Infinity+, potranno seguire la partita scaricando l’app su smart tv compatibili, smartphone o tablet, tramite dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast, oppure connettendosi al sito di Mediaset Infinity attraverso PC o notebook.

Di seguito ecco quelle che saranno le probabili formazioni dei partenopei e degli olandesi:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia;

AJAX (4-3-3): Pasveer; Timber, Magallan, Bassey, Blind; Taylor, Klaassen, Alvarez; Berghuis, Kudus, Bergwijn.

