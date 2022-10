Torna in onda Astrid e Raphaelle 3 su Giallo. Stasera mercoledì 12 ottobre andranno in onda due nuovi episodi in prima tv della serie belga-francese con protagonista un duo tutto al femminile: l’archivista Astrid Nielsen, una trentenne autistica dalla memoria prodigiosa, e Raphaelle Coste, la comandante della Polizia Giudiziaria.

Ecco le anticipazioni. Si parte dall’episodio 3×03 intitolato L’identità, di cui vi riportiamo la sinossi:

Una giovane donna sotto l’effetto di una potente droga viene trovata con l’arma di un crimine, commesso vent’anni prima all’interno di una piccola comunità di nativi americani del Canada.

A seguire, l’episodio 3×04 dal titolo La stanza aperta. Di seguito la sinossi:

Un ex assassino viene trovato morto nella stanza dell’ospedale psichiatrico dove era stato internato. Solo un incidente? Le nostre eroine scopriranno presto che si tratta di un crimine organizzato dall’interno dell’ospedale.

Astrid e Raphaelle 3 torna in onda mercoledì 19 ottobre su Giallo con altri due appuntamenti. Nell’episodio 3×05, Astrid e Raphaëlle indagano su un crimine commesso nel mezzo della Gare de l’Est, il cui unico testimone è il figlio della vittima, Jules, 14 anni, autistico. Nell’episodio 3×06, un fotografo alla moda viene trovato morto con un paletto nel cuore. Le nostre due protagoniste si dicono troppo grandi per credere alle storie di vampiri, eppure dovranno ricredersi perché il caso sembra essere collegato al sangue della vittima.

Nel cast di Astrid e Raphaelle 3 troviamo: Sara Mortensen nel ruolo di Astrid Nielsen; Lola Dewaere e il Capitan Raphaëlle Coste; Jean-Louis Garçon è il curatore Carl Bachert; Meledeen Yacoubi interpreta Arthur; Jean-Benoît Souilh è William Thomas; e Husky Kihal è Henry Fournier. New entry Saïto Kengo nei panni di Tetsuo, e Benoît Michel in quelli di Nicolas.

L’appuntamento con Astrid e Raphaelle 3 è su Giallo a partire dalle 21:10.

