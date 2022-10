Viola come il Mare 2 ci sarà. A pochi giorni dalla messa in onda di una nuova puntata della serie tv di Canale5, il produttore Luca Bernabei ha annunciato che il rinnovo è già assicurato e che gli sceneggiatori sono già a lavoro sui nuovi episodi. A questo punto, dopo la felicità dei primi momenti che seguono l’annuncio, i fan non possono far altro che chiedersi: chi ritroveremo e chi uscirà di scena nel prossimo finale della serie?

In molti temono di dover addio al personaggio maschile della serie interpretato da Can Yaman visto che l’attore turco ha annunciato di essere partito per un nuovo progetto che lo porterà lontano dall’Italia per un po’. Siamo sicuri che l’attore turco non si lascerà sfuggire questa occasione e anche i produttori non vorranno fare a meno di lui, il vero fiore all’occhiello di una serie che non si allontana poi molto dal trash a cui solitamente siamo abituati, ma cosa ne sarà quindi di Viola e Francesco?

Al momento l’annuncio riguarda solo il fatto che Viola come il Mare 2 ci sarà ma non ci sono dettagli su quello che vedremo soprattutto perché il finale della prima stagione è ancora lontano e solo a quel punto potremo capire quale direzione prenderanno i nuovi episodi.

A dare l’annuncio del rinnovo è stato Luca Bernabei, Amministratore Delegato di Lux Vide, rivelando a Tv, Sorrisi e Canzoni:

“La seconda stagione? Si farà. Mentre il pubblico aspetta la terza puntata, il produttore Luca Bernabei ci dà in esclusiva la notizia ufficiale che ci sarà il sequel di “Viola come il mare”: “Stiamo già scrivendo la seconda stagione”.

Potremo mettere insieme qualche pezzo solo alla fine di questa prima stagione sperando che Francesco rimanga vivo e vegeto.