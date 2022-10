Quali sono i migliori vinili in offerta per Amazon Prime Day? Come ogni anno, il colosso di Jeff Bezos offre ai clienti Prime la possibilità di acquistare i propri album preferiti a prezzi scontati, e l’assortimento in vetrina lascia ampio spazio al rock, al cantautorato, al pop e alla musica d’autore. Ecco quali sono i vinili in offerta per Amazon Prime Day l’11 e il 12 ottobre 2022.

R.E.M. – Out Of Time (1991)

Il mondo del rock degli anni ’90 non sarebbe stato lo stesso, se non ci fosse stato Out Of Time dei R.E.M.. Parliamo, infatti, del disco che contiene la bellissima Losing My Religion e la storica Shiny Happy People. Con questo disco la band di Michael Stipe si consacrò al mondo commerciale in un anno decisamente importante per la scena alternativa mondiale.

Elton John – Goodbye Yellow Brick Road (1973)

Non un album a caso: Goodbye Yellow Brick Road è il disco di Candle In The Wind e non a caso questo capolavoro di Elton John è considerato uno dei momenti più alti della storia della musica del Novecento.

Fabrizio De Andrè – Tutti Morimmo A Stento (1968)

“Parla della morte, quella morale”, raccontava Faber alla Rai nel 1969, un anno dopo l’uscita di questo disco monumentale che contiene, del resto, brani intramontabili come Cantico Dei Drogati, Leggenda Di Natale, Ballata Degli Impiccati e la bellissima Inverno.

U2 – War (1982)

War è il terzo album degli U2, ma anche il primo in cui il pubblico ha scoperto l’interesse della band di Bono Vox per la politica e i temi sociali. Non a caso, nella tracklist troviamo Sunday Bloody Sunday e New Year’s Day, veri e propri manifesti di protesta.

Offerta war Universal Music

Musica

Eric Clapton – I Still Do (2016)

Tra i vinili in offerta per Amazon Prime Day non possiamo non citare Slowhand. In questo disco Eric Clapton maneggia cover e inediti, e non mancano gli omaggi a Bob Dylan e John Cale.

Offerta I Still Do Universal Music

CD e Vinili

Continua a leggere su optimagazine.com