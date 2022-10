Il colosso di Seul ha rilasciato un nuovo aggiornamento del firmware per la serie Samsung Galaxy Watch 4. Si tratta di una versione minore, disponibile in Corea del Sud per i Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic, e non include nemmeno una nuova patch di sicurezza. Secondo il log delle modifiche, l’aggiornamento migliora semplicemente la stabilità del sistema per il wereable. L’aggiornamento viene fornito con la stessa patch di sicurezza di agosto 2022 che il produttore asiatico aveva rilasciato il mese scorso per i suoi smartwatch realizzati nell’anno 2021.

L’aggiornamento pesa circa 185MB e può essere identificato dalla versione firmware R8xxXXU1GVI3. Sebbene la disponibilità sia apparentemente limitata alla Corea del Sud per il momento, gli utenti del Samsung Galaxy Watch 4 in altri mercati dovrebbero ottenere l’accesso al firmware prima piuttosto che dopo (non passeranno di certo troppo giorni prima di vedere arrivare l’upgrade anche in altri Paesi, soprattutto perché c’è da migliorare l’esperienza utente offerta in termini di stabilità del device, che, a quanto pare, necessita di una ritoccatina per poter ripartire a razzo).

Se possedete il Samsung Galaxy Watch 4, tenete d’occhio l’app Galaxy Wearable installata sul vostro smartphone associato. Ancora una volta, non nutrite aspettative troppo alte per quest’ultima versione. È solo un aggiornamento di routine che dovrebbe, in teoria, migliorare la stabilità degli smartwatch Samsung 2021. Ad ogni modo, fa piacere apprendere che il colosso di Seul si stia impegnando così a fondo per il wereable, superato da nemmeno due mesi dalla nuova generazione, ma comunque sempre molto seguito dall’OEM asiatico. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

