Nelle scorse ore Apple ha rilasciato l’aggiornamento iOS 16.0.3 stabile per gli iPhone compatibili. Il nuovo update non giunge con delle novità a bordo, semmai con la risoluzione di importanti problemi. Vale la pena dunque soffermarsi sul firmware e il suo changelog, così come capire oramai a che punto siamo anche con l’uscita di iOS 16.1.

I bug risolti dall’ultimo update

L’ingombro dell’aggiornamento iOS 16.0.3 non è proprio esiguo. Parliamo infatti di un pacchetto di ben 968 MB. Il primo problema risolto dagli sviluppatori è stato quello relativo alle chiamate in entrata che potevano non essere visualizzate nelle relative notifiche o presentate in ritardo sui nuovissimi iPhone 14 Pro e Pro Mac. Ancora, si è superato l’errore grave per il quale il volume del microfono poteva essere fin troppo basso durante le chiamate in macchina, attraverso la funzione CarPlay e sempre in riferimento ai più recenti iPhone 14.

Ancora un paio di problemi sono stati superati grazie sempre all’aggiornamento iOS 16.0.3 appena rilasciato. In particolar modo, dovrebbero essere solo un lontano ricordo i ritardi dell’avvio della fotocamera per i nuovissimi iPhone 14 della serie Pro, così come il blocco della funzione Mail dopo la ricezione di un messaggio in formato non valido.

A che punto siamo con iOS 16.1

Tutti sanno che il programma beta relativo alla release iOS 16.1 è ancora in corso. Siamo al quarto firmware sperimentale che non dovrebbe neanche essere l’ultimo. Si fa sempre più strada dunque l’ipotesi che in settimana, o al massimo la prossima, dovrebbe giungere un ulteriore pacchetto di test e solo alla fine del mese assistere ad una distribuzione definitiva. L’occasione del rilascio potrebbe combaciare con il lancio del nuovo hardware pure atteso in questo periodo, tra cui nuovi iPad (con annesso iPadOS 16) e nuovi Mac. Non ci resta che attendere la nuova mossa di Apple in proposito.

