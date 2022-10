La programmazione di Transplant 2 procede su Sky Serie con due nuovi episodi ogni mercoledì: l’11 ottobre è la volta degli episodi 5 e 6, che vedono il protagonista Bash Hamed (interpretato da Hamza Haq) alle prese con casi medici ma anche intoppi burocratici.

Transplant 2 ha debuttato lo scorso 27 settembre su Sky Serie, che aveva già trasmesso un anno fa la prima stagione dell’acclamato medical drama canadese, in prima visione assoluta per l’Italia: composta da 13 episodi, questa seconda parte raggiunge il giro di boa con l’appuntamento di stasera, che rappresenta all’incirca metà stagione.

Ecco le trame di Transplant 2 per gli episodi 5 e 6 in onda martedì 11 ottobre su Sky Serie (canale 112 di Sky) a partire dalle 21.15.

Bash prende in carico il problema del suo amico Khaled che, privo di documenti, ha bisogno di un consiglio e di un’assistenza.

Bash deve curare un criminale ferito da uno colpo di arma da fuoco e ricercato dalla polizia. Il giovane medico dovrà affrontare un grosso dilemma etico.

La programmazione di Transplant 2 proseguirà con un doppio episodio ogni martedì fino all’ultimo appuntamento, con l’ultimo dei 13 episodi, previsto l’8 novembre in prima serata. Transplant vanta anche una terza stagione, che ha già debuttato in Canada su CTV e arriverà in Italia il prossimo anno. La serie è disponibile su Sky anche on demand e in streaming nel catalogo della piattaforma Now.

