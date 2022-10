Tra una beta e l’altra, in tanti si chiedono quando il Samsung Galaxy S22 potrà ricevere la versione stabile e definitiva dell’aggiornamento con One UI 5.0, alla luce di un appuntamento che tempo fa si pensava potesse essere fissato nello scorcio iniziale della stagione autunnale. Dopo il nostro ultimo punto della situazione riguardante la beta 4, come osservato tramite l’apposito articolo, effettivamente è lecito porsi degli interrogativi sul prossimo step che verrà concretizzato dal produttore coreano per il pubblico che ha deciso di puntare sui top di gamma 2022.

Possibile svolta entro domani per il Samsung Galaxy S22 a proposito dell’aggiornamento One UI 5.0

Senza girarci troppo intorno, possiamo dire che tra poche ore potrebbe esserci potenzialmente una svolta per il Samsung Galaxy S22, visto che la serie in questione potrebbe ricevere l’aggiornamento con One UI 5.0 in versione stabile. Come accennato, quest’anno Samsung è un po’ in ritardo e deve ancora rilasciare l’aggiornamento One UI 5 stabile basato su Android 13, ragion per cui l’evento di domani 12 ottobre con cui verrà presentato ufficialmente il pacchetto software a pubblico e addetti ai lavori potrebbe rappresentare una svolta sotto questo punto di vista.

Potenzialmente, la nuova serie dei Samsung Galaxy S22 può ottenere l’aggiornamento subito dopo l’annuncio di One UI 5. Il colosso coreano terrà la Samsung Developer Conference domani, come accennato in precedenza. Durante l’evento in questione il gigante tecnologico sudcoreano lancerà la One UI 5 insieme ad altri aggiornamenti relativi al software. Non sarebbe la prima che un upgrade importante fosse diffuso a margine di un appuntamento del genere, come abbiamo constatato a più riprese con Apple.

Insomma, occhi aperti nel caso in cui doveste essere impazienti di provare il nuovo aggiornamento con One UI 5.0 sui vostri Samsung Galaxy S22.

