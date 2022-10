The Young Pope 3 si farà? A due anni di distanza dal secondo capitolo della serie, The New Pope, si torna a parlare di un’ultima stagione per la serie tv di Paolo Sorrentino, che ha visto Jude Law interpretare Lenny Belardo, il primo papa giovane e americano della storia. The Young Pope aveva debuttato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2016, volando poi ai premi Emmy e successivamente ai Golden Globe.

La seconda stagione The New Pope è stata invece lanciata nel 2020, con John Malkovich che si è unito al cast principale. Ora, il produttore Lorenzo Mieli, che ha collaborato più volte con Sorrentino, ha anticipato che una terza stagione è nella mente del regista.

“Mi portò quest’idea su un papa, un papa americano. Che fuma sigarette. Quella era l’idea, e a me sembrò fantastica. Mi sembrò davvero un ottimo punto di partenza“, ha dichiarato Mieli, parlando di com’è nato il progetto televisivo.

“Paolo Sorrentino ha un’idea”, ha rivelato nel corso di un panel al London Film Festival, per presentare Bones and All di Luca Guadagnino (che ha avuto la sua premiere alla Mostra del Cinema di Venezia di quest’anno). “E forse accadrà. La terza stagione sarà anche l’ultima”, ha poi concluso.

Sarà vero? Quel che è certo è che i fan del franchise seriale attendono da troppo tempo notizie su The Young Pope 3, la cui produzione, in caso, dovrà dare precedenza ad altre cose. Sorrentino infatti è impegnato in altri progetti, tra cui la serie su Enzo Ferrari, che lo vedrà ricoprire il ruolo di produttore, e il film Mob Girl con protagonista Jennifer Lawrence.

Al London Film Festival, Mieli ha inoltre anticipato che il regista Premio Oscar per La Grande Bellezza sta lavorando sul suo prossimo lungometraggio, dopo l’apprezzato E’ Stata La Mano di Dio.

Continua a leggere su optimagazine.com.