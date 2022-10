Rosaline su Disney+ è la rivincita delle donne tradite, di tutte coloro che sono state rifiutate. L’originale film della piattaforma di Topolino, basato sul romanzo When You Were Mine, rilegge la celebre tragedia di Shakespeare Romeo e Giulietta dal punto di vista della ex fidanzata di lui.

Un punto di vista inedito e divertente, costruito su misura per la sua protagonista, interpretata da Kaitlyn Dever (le serie tv Unbelievable, Dopesick – Dichiarazione di dipendenza); attrice venticinquenne che sa adattarsi a ruoli drammatici e comici, in Rosaline comanda lei la scena: mai un attimo di esitazione, Kaitlyn Dever è davvero fantastica nel ruolo.

L’ex di Romeo viene menzionata nell’opera shakespeariana, ma “ha un ruolo molto minore nella storia”, ha dichiarato Kaitlyn Dever nella conferenza stampa del film. “Per me è stato entusiasmante. Il personaggio che ho creato con Karen [Maine, la regista, ndr] era qualcuno che potevamo sviluppare in molti modi. Io mi sono divertita. L’ho apprezzata e ammirata. La sua determinazione e il suo coraggio. Recitarlo in una commedia e con quella scrittura brillante, era davvero facile farlo.”

Tutti conoscono la storia di Romeo e Giulietta. Lo stesso non si può dire di Rosaline, la fidanzata segreta che il giovane Montecchi lascerà non appena conoscerà la dolce Capuleti. Rosaline e Romeo (Kyle Allen) si amano di nascosto, ma il padre di lei preme affinché trovi presto un marito e costruisca una famiglia. La giovane non è il tipo di fanciulla docile che accetta di fare la moglie perfetta. La sua confidente è Janet, un’infermiera diplomata interpretata da Minnie Driver, che fa un lavoro eccezionale nel garantire più spessore al rapporto tra le due.

Rosaline è sveglia, romantica e sogna in grande: vorrebbe fare la cartografa, un mestiere maschile a cui le ridono in faccia. L’approccio moderno adottato dal film Disney+ è evidente nel linguaggio usato nei dialoghi, che si sposa perfettamente con la protagonista.

Un giorno, il padre di Rosaline le presenta il figlio di una ricca famiglia veronese, Dario Penza (Sean Teale), un aitante soldato appena tornato dalla guerra. La ragazza non è interessata, poiché ha ormai uno scopo: da quanto ha scoperto che Romeo ha conosciuto un’altra, si mette in testa che lui e Giulietta (Isabela Merced) non devono stare insieme. E farà di tutto per dividerli. Anche coinvolgendo l’ignaro Dario nella sua impresa rocambolesca. Con risultati esilaranti, ma anche sorprendenti.

“Romeo si innamorerebbe di un palo, se glielo lasciate fare”, ci ha detto Kyle Allen. “E’ ossessionato dall’idea stessa dell’amore.”

“Giulietta è una donna forte, ma anche sensibile ed empatica”, ha spiegato Isabel Merced. “Credo che Rosaline e Giulietta facciano un lavoro eccellente nel rappresentare entrambi i lati del femminismo e cos’è davvero. E’ bello vedere due estremità ribelli che sono anche dolci e un po’ ingenue.”

Rosaline è la storia dell’altra donna di Romeo. Una donna che, come si chiederà lei, forse nessuno ricorderà, ma che nel film Disney+ riesce a lasciare un segno. Rosaline su Disney+, disponibile dal 14 ottobre, funziona come comfort movie, leggero e divertente, che potrebbe ben presto candidarsi a diventare un cult in costume.

