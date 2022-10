I Blink-182 annunciano un unico concerto in Italia nell’ambito del tour mondiale. Saranno all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna, il 6 ottobre 2023 in formazione originale. Ad aprire il concerto The Story So Far.

I prezzi dei biglietti per i Blink-182 a Bologna nel 2023 sono disponibili qui sotto, insieme a quelli dei pacchetti Vip disponibili con contenuti aggiuntivi e a prezzi maggiori rispetto al semplice biglietto tradizionale.

I biglietti saranno disponibili in prevendita in anteprima esclusiva per gli iscritti a My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 13 ottobre. La vendita generale inizierà alle ore 10.00 di lunedì 17 ottobre su TicketOne, TicketMaster e VivaTicket.

Si parte dai 50 euro della tribuna sud per arrivare agli 85 euro di un biglietto non numerato per il Pit con posto in piedi. Il Pit è il settore più vicino al palco, posizionato prima ancora del parterre, in vendita a 60 euro. Il primo settore premium costa 65 euro e il primo settore ovest/est 60, come il secondo settore premium. 55 euro è il prezzo di un biglietto per il secondo settore ovest/est.

Ai prezzi indicati andrà aggiunto il diritto di prevendita.

Per quanto riguarda i pacchetti Vip, invece, sono tre quelli disponibili per il concerto dei Blink-182 a Bologna nel 2023. Qui sotto i dettagli su contenuti e prezzi.

Prezzi dei biglietti per Blink-182 a Bologna nel 2023

PIT: 85 € + diritto di prevendita

Parterre: 60 € + diritto di prevendita

Primo Settore Premium: 65€ + diritto di prevendita

Primo Settore Ovest/Est: 60€ + diritto di prevendita

Secondo Settore Premium: 60€ + diritto di prevendita

Secondo Settore Ovest/Est: 55€ + diritto di prevendita

Tribuna Sud: 50€ + diritto di prevendita

VIP PACK:

GA Pit Early Entry Package: 202,75€

– Un biglietto di PIT posto in piedi

– Ingresso anticipato con priorità nel PIT

– Pass Laminato ricordo

– Regalo dei blink-182 esclusivo

– Check-in e personale dedicato sul luogo dell’evento

Gold Premium Ticket Package: 174,00€

– Un biglietto nei posti migliori numerati

– Pass Laminato ricordo

– Regalo dei blink-182 esclusivo

– Check-in e personale dedicato sul luogo dell’evento

Silver Ticket Package: 148,25€

– Un biglietto numerato

– Pass Laminato ricordo

– Regalo dei Blink-182 esclusivo

