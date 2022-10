Arrivano proprio in queste ore alcune anticipazioni extra sul Samsung Galaxy S23 e sulla batteria che potrebbe essere montata a bordo di questi modelli. In verità, l’argomento lo abbiamo toccato anche nei giorni scorsi con un altro articolo a tema, ma le anticipazioni di questa mattina sembrano decisamente più specifiche. Vediamo come stanno le cose ad oggi, ma soprattutto in quale direzione potrebbero andare le valutazioni del produttore coreano, in attesa di una presa di posizione ufficiale da parte del produttore sui top di gamma in arrivo durante il mese di febbraio.

Più grande la batteria del Samsung Galaxy S23: primi confronti con il Galaxy S22 oggi

Cosa sappiamo al momento sulle possibili specifiche delle batterie destinate alla serie dei Samsung Galaxy S23? Questa volta i rumors arrivano direttamente da un leaker come Digital Chat Station, il quale ha deciso di condividere all’interno del social network asiatico Weibo alcune informazioni estremamente interessanti per gli utenti. A suo dire, infatti, la batteria dei top di gamma in arrivo nel 2023 avrà una capacità nominale della batteria di 3.785 mAh. Tradotto, questo vuol dire rifarsi ad un prodotto pari a 3.900 mAh secondo quanto raccolto in giornata.

Qualora queste indiscrezioni dovessero rivelarsi veritiere, le scelte del colosso asiatico comporterebbero un aumento della capacità della batteria di 200 mAh rispetto a quanto abbiamo avuto modo di osservare con il Samsung GalaxyS22. Discorso che va applicato almeno al modello base del Samsung Galaxy S23. Questi valori, pur aumentando, non possono assicurare da soli un valore aggiunto per l’azienda, visti gli standard ormai stabili degli altri produttori.

Ecco perché al brand coreano viene chiesto anche di ottimizzare il chipset del Samsung Galaxy S23 per una maggiore efficienza energetica e una migliore esperienza software. Staremo a vedere se questo avverrà o meno.