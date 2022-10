Il momento clou della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 2022 è stato sicuramente quello in cui Pamela Prati ha alzato il velo sulla sua storia con Mark Caltagirone. Per mesi in televisione si è parlata di questa presunta liason che stava sfociando in un romantico matrimonio almeno fino a che non è venuto a galla che in realtà Mark Caltagirone non è mai esistito. Il resto è cosa nota: da una parte Pamela Prati si è cucita addosso l’etichetta di vittima, dall’altra invece, c’è chi l’ha accusata di aver costruito tutto a tavolino, dove sta la verità?

Al momento non lo sappiamo ancora ma Pamela Prati ha provato a raccontare ancora la sua versione ieri sera parlando di Mark Caltagirone come del figlio di un boss ucciso e quindi sotto protezione, per questo impossibilitato a incontrarla: “Mi diceva che era il figlio di un boss e che era testimone di giustizia perché aveva assistito alla morte di suo padre e che poi è stato adottato dalla famiglia Caltagirone, che gli avevano dato un’educazione che gli aveva permesso di diventare il grande imprenditore mondiale”.

Pamela, con tanto di fazzoletto in mano, ha voluto ringraziare il suo pubblico per l’affetto ribadendo il fatto che mai ha pensato di tradirlo. Contro di lei però si è schierata subito Sonia Bruganelli che ha gettato benzina sul fuoco parlando dei guadagni fatti dalla Prati in mesi di interviste televisive su questa storia e facendole notare che forse, da vittima, avrebbe dovuto leccarsi le ferite in privato. Pamela Prati però non ci sta e rimanda al mittente le accuse accusando la Bruganelli di essere troppo violenta con le donne.

Ecco il video del momento che ha raccolto applausi e consensi dal popolo dei social: