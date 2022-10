Non solo oggi 11 ottobre non funziona l’app myCicero ma da qualche giorno lo strumento per Android e iPhone presenta diversi problemi che non possono essere sottovalutati. Accade dunque che il servizio non sia fruibile dai più e quindi si abbiano delle serie difficoltà per acquistare biglietti di mezzi pubblici o anche per parcheggiare la propria auto.

La tipologia di anomalie

L’app myCicero è fondamentale per attivare i tagliandi digitali magari acquistati sull’omonimo sito del servizio. Chi preferisce ai classici biglietti cartacei la loro controparte dematerializzata per praticità, non riesce da un po’ di tempo a procedere alle operazioni necessarie per il loro uso. Le testimonianze al riguardo non mancano sui social ma anche negli store di riferimento dove si effettua il download dello strumento.

La casistica di problemi più diffusi è la seguente: per quanto si provi ad aprire l’app myCicero questa si richiude improvvisamente. Solo in alcuni casi, il grave bug si risolve con un nuovo login e semmai la cancellazione proprio dell’applicazione e di nuovo il suo download con la re-installazione.

Assistenza specifica

Non è la prima volta che non funziona l’app myCicero. Nel corso del mese di settembre si registrano simili problemi, poi puntualmente risolti dal team tecnico del servizio. Come allora, anche oggi le difficoltà non sembrerebbero essere legate a qualche aggiornamento dell’app (l’ultimo è giunto a settembre), semmai qualche bug di sistema che dovrebbe essere superato a monte.

Per chi ha specifiche difficoltà in queste ore, è giusto ricordare i numeri di assistenza dedicati agli utenti di myCicero. Il numero per ottenere supporto specifico da parte degli operatori risponde allo 0719207000. Al posto del contatto telefonico, si potrebbe preferire il canale della posta elettronica per avere il giusto aiuto: basterà dunque inviare una mail a assistenza@mycicero.it. I tempi di risposta varieranno in base al numero di richieste pervenute.

