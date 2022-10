Dopo una settimana di pausa, il Mondiale di MotoGP si sposta nella splendida ‘Terra dei Canguri’ dove, il prossimo weekend 14-16 ottobre, andrà in scena l’attesissimo Gran Premio di Australia 2022. Lo scorso appuntamento, che si è disputato in Thailandia ha visto trionfare un ottimo Miguel Oliveira su KTM seguito da Jack Miller e Pecco Bagnaia, entrambi su Ducati ufficiale. Ad oggi, tra i primi tre posti della classifica generale piloti troviamoal comando Fabio Quartararo (Yamaha) con 219 punti, subito alle spalle c’è Francesco Bagnaia con 217 punti e Aleix Espargaro (Aprilia) con 199 punti. Detto ciò, andiamo a vedere quali i principali dettagli sugli orati, sul programma e dove vedere la diretta TV e streaming della tappa australiana.

Iniziamo con alcune informazioni tecniche riguardanti il bellissimo tracciato di Phillip Island, situato sull’omonima isola nei pressi della località di Ventnor, precisamente nella Regione di Victoria. Il circuito fu costruito nel 1956 ed è lungo 4.448 metri con 12 curve in totale. Questa pista ospita tre categorie del Motorsport: Motomondiale, Superbike e Campionato Supercars. L’ultimo tempo record, per quanto riguarda la MotoGP, è stato ottenuto da Marc Marquez (su Honda) nell’ottobre del 2013, fermando il cronometro su 1’28”108.

Il Gran Premio di Australia 2022, che accenderà i motori il prossimo weekend 14-16 ottobre, sarà trasmesso alle ore 5.00 (italiane) in diretta TV e in esclusiva su Sky, precisamente su Sky Sport MotoGP (canale 208) su Sky Sport Uno; La gara di Phillip Island sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go e NOW. Mentre su TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre) verrà trasmessa la differita in chiaro delle qualifiche (sintesi alle ore 14.00) e la gara (ore 14.15). A questo punto, auguriamo buon divertimento a tutti i tifosi ed appassionati delle due ruote, in particolar modo del Motomondiale.

