Salvo complicazioni e cambiamenti dell’ultima ora, il 18 ottobre andrà in onda il finale di Morgane Detective Geniale 2 su Rai1. L’appuntamento è fissato per la prossima settimana con un doppio episodio dal titolo “55 chili2 e “Serendipity” in cui Roxane e la brigata hanno il compito di organizzare il compleanno a sorpresa di Karadec proprio adesso che Morgane ha appena realizzato i suoi sentimenti per il comandante.

Allo stesso tempo, nelle sue successive ricerche, Morgane non trova un cadavere ma una bara vuota. Il corpo scomparso appartiene a Hélène Lecoq, una donna agiata che vive in una villa con la sua famiglia. Il finale di Morgane Detective Geniale 2 riserva ai fan un attacco a sorpresa che lascerà Roxane in condizioni critiche, c’è la morte di Romain dietro a tutto questo? La protagonista non ha dubbi a riguardo e sembra pronta ad affrontare il suo passato per riuscire a portare a termine le sue indagini, cosa scoprirà con questo suo ritorno alle origini?

Prima di avere la risposta a questa domanda, i fan potranno mettersi comodi e seguire anche oggi, 11 ottobre, su Rai1 due nuovi episodi della serie. Nel terzo episodio dal titolo “Made In France”, per poter essere reintegrata in Polizia e nel suo gruppo, Morgane deve frequentare il corso del Maggiore Lenormand per imparare le regole del mestiere e soprattutto la procedura e sarà a questo punto che otterrà una misteriosa denuncia di un intricato caso di omicidio con una donna che aveva annunciato la sua stessa morte.

Ecco il promo degli episodi in onda oggi:

L'inarrestabile Morgane!!! Quante ne avrà combinate questa volta?!

Per scoprirlo appuntamento a stasera, 11 ottobre, alle 21.25 su Rai1 e in streaming su RaiPlay con #Morgane – Detective Geniale seconda stagione!

Nel quarto episodio dal titolo “Doppio Inganno”: il cadavere di Valentin Bélliard, 17 anni, viene trovato nel granaio della fattoria dei suoi genitori. Sembra un incidente, ma non per Morgane, che sospetta un omicidio. I sospetti sono legati alla doppia vita di Valentin, che aveva un lavoro segreto, un’amica misteriosa e un appartamento di cui nessuno sapeva niente. Che cosa voleva nascondere?