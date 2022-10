Marco Castoldi ha pubblicato con Baldini & Castoldi (non sono parenti, come ci scherza Morgan) un libro delle sue poesie commentate dai versi di Pasquale Panella (reso famoso da Lucio Battisti dopo che aveva terminato il rapporto con Mogol).

«Ho vissuto invano

ho cercato l’amore senza sapere

che chi lo trova lo uccide

e chi non lo ha non lo avrà mai.

ho costruito per accatastare ed attirare polvere, per incasinare tutto:

ho fatto pile di foglietti e di progetti

per poi buttare tutto,

ma che senso ha la vita,

se non quello di somigliare solo alla morte?»

Queste le parole con cui Morgan ha scelto di iniziare il comunicato stampa per raccontare il suo “Parole d’aMorgan”, che in realtà non può essere raccontato per quanto è denso.

Anche io ci ho provato, collegandomi con lui nella diretta di We Have a Dream martedì sera. All’inizio l’ho fatto entrare a sorpresa mentre stavo congedando il Franco Mussida, che aveva raccontato un altro progetto unico come il suo concept-album “Il pianeta della musica”. Dopo che hanno dialogato sull’arte della musica e Franco si è detto molto curioso del libro di Morgan, ho chiesto a Marco di leggermi qualche poesia e anche i relativi versi che ha scritto Panella dopo averle assimilate.

Morgan ha anche letto la prefazione che le ha fatto sua sorella Roberta, che lui ha definito la vera poetessa della famiglia.

“Parole d’aMorgan” è un libro talmente unico e denso di concetti poetici che va centellinato, letto e riletto per scoprire dentro di noio gli effetti delle parole scritte da Marco.

Morgan è un Genio e, come tutti i geni, scomodo in una società di persone grigie, che stanno invadendo anche il mondo della musica e della comunicazione.

