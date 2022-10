Finalmente abbiamo un’indicazione “ufficiosa” relativa ai tempi di uscita di iPadOS 16, l’aggiornamento per i tablet Apple rimasti a secco del loro major update dal mese di settembre a causa di una serie di problemi noti. Ebbene, in queste ore, l’esperto Mark Gurman ha fornito la sua previsione sulla distribuzione: quest’ultima davvero non dovrebbe più tardare.

Cosa dice Gurman

Del fatto che l’uscita di iPadOS 16 dovesse concretizzarsi nel mese di ottobre eravamo già a conoscenza: la stessa Apple lo ha reso noto tramite il suo sito ufficiale e la sezione dedicata all’esperienza software ma senza ulteriori dettagli. Tuttavia, era anche noto che una serie di problemi alla funzione Stage Manager avessero condizionato non poco la distribuzione.

Proprio secondo Gurman ora, la disponibilità del pacchetto incrementale arriverebbe nella settimana in partenza il giorno 26 ottobre. Il momento del rilascio combacerebbe con quello dedicato a nuovi prodotti hardware come i rinnovati iPad Pro, ma anche con l’appuntamento dell’azienda di Cupertino con il commento dei dati finanziari di quest’ultima parte del 2022.

In realtà il rilascio dell’aggiornamento per gli iPad compatibili sarebbe legato al firmware incrementale iPadOS 16.1 e non iPadOS 16, proprio perché la prima release (che sarebbe dovuta uscire in settembre insieme a iOS 16 per iPhone) ha registrato seri problemi con l’opzione Stage Manager. Si procederebbe dunque solo ora ad un sensibile passo in avanti rispetto alla versione 15.7 uscita a metà settembre ma con ben pochi cambiamenti.

Nella settimana del 24 ottobre, insomma, ci saranno non poche novità. Considerando l’autorevolezza di Gurman, è giusto pensare che l’aggiornamento iPad OS 16.1 arriverà con questi tempi e magari si accompagnerà ad iOS 16.1. Come già detto poi, non mancherà nuovo hardware a fine mese tra rinnovati iPad e Mac. Chissà che da Cupertino non giunga pure qualche altro annuncio, collegato all’analisi dei dati finanziari della società di Cupertino.

Continua a leggere su optimagazine.com