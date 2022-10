Dal 13 al 16 ottobre 2022 in scena al Teatro Tram la XVII edizione de “I Corti della Formica”, ideata e diretta da Gianmarco Cesario. Un format che negli anni ha saputo accogliere e selezionare testi, autori, attori e attrici molto interessanti, e molti di essi hanno trovato quella spinta fondamentale per affermarsi nel panorama teatrale. “Per gridare a noi stessi e agli altri che “Il Teatro Porta Fortuna”- esordisce il direttore artistico – in questi tempi non certo facili, noi, con il nostro piccolo festival siamo giunti all’edizione numero 17, che per la cabala non è certo uno dei più felici, ma noi non ci fermiamo”.

E come ogni anno i temi della scrittura drammaturgica partono dalla storia, recente e lontana “quasi a voler trovare in ciò che è accaduto e accade un monito che ci insegni a non ripetere errori e orrori”. Noi siamo felici dunque di presentare 16 corti in gara – sottolinea Cesario – rappresentano un piccolo grande campionario di emozioni, pensieri e conoscenza perché il teatro è anche e soprattutto cultura, consapevolezza”.

Questi i titoli dei corti che, a partire da mercoledì 13 e fino al 16 ottobre, alle 20,30 andranno in scena al Teatro Tram : ALOYSIA – Storia di una Janara di Luigi Parlato, LA TENEREZZA di Carlotta Carpentieri, ITRIA scritto diretto ed interpretato da Aurora Miriam Scala, OCCIDENTE di Antonio Mocciola, LA NOTTE PRIMA DELLE FERIE di Valentina Varrella, TEODORA DEGLI SPIRITI – Suite per un eccidio di Danilo Rovani, USB di Salvatore Majorino, VAPOROSA NEBBIOLINA di Paolo Capozzo, FONèS scritto diretto ed interpretato da Francesca Muoio e Luca Trezza, IL PITONE DELLA MALESIA di Simone Miglietta, JASTEMMA di Giovanni Del Prete, da un’idea di Antonio Vitale, BENZOCAFFEINE di Pier Paolo Palma, TEMPISMO SBAGLIATO, DESTINO CAMBIATO? di Davide Raffaello Lauro, C’È UNA PRIMA DONNA IN QUEL RAGAZZO! di Fabio Catalano, DOMENICA di Gennaro Esposito, MADRIOSKA di Orlando Napolitano.

Il bel simbolo della rassegna “la formichina” è illustrata dall’eclettica artista Clelia LeBouf, si arricchisce di ulteriori collaborazioni, oltre a quelle storiche con il Teatro, con LAB, e l’insostituibile I Mestieri del Palco, da quest’anno in campo un nuovo partner: IDN – Itinerari di Napoli, con Massimiliano Sacchetto e Carmela Autiero. La giuria tecnica della manifestazione è formata da allievi di sei scuole di teatro di Napoli e provincia: De Poche – Elicantropo – Mind the Gap – B. Maggio – Talia – Tram che designerà i finalisti poi i vincitori dei premi. Sarà selezionato il Miglior Corto che sarà dedicato alla memoria del M° Gerardo D’Andrea che ha presieduto per oltre 10 anni la giuria e aveva creato una sezione del Positano Teatro Festival dal titolo “Il teatro che verrà” ospitando i migliori corti scelti “a suo insindacabile giudizio”. Saranno scelti anche la Miglior Regia, la Miglior Attrice, il Miglior Attore e il Miglior Autore. Una giuria di docenti e operatori culturali decreterà invece il vincitore del Premio Scuola che premierà il corto con il più importante messaggio didattico. Mentre l’attrice Paola Maddalena sceglierà il vincitore della targa “Daniele Mattera – Parola e Gesto” in memoria dell’affezionato frequentatore del festival, artista e grande studioso del teatro. Infine una grande novità: il premio della giuria popolare verrà attribuito da Itinerari di Napoli, in quanto gli spettatori potranno esprimere il loro giudizio attraverso la piattaforma di IDN. Tutti i corti teatrali saranno visibili sul sito itineraridinapoli.com e sulle pagine social di itinerari della campania, su facebook.com/itineraridellacampania e su youtube/itineraridellacampania. I voti del web saranno sommati ai voti del pubblico in sala proclamando così il vincitore.

A Gianmarco Cesario, direttore artistico de “i Corti della Formica”, abbiamo rivolto alcune domande:

Dopo una breve pausa la rassegna ritorna al teatro Tram di Port’Alba con un titolo suggestivo “Il Teatro Porta Fortuna”

Sì, abbiamo pensato di portare, in un periodo certo non felice a causa della pandemia, della guerra, della crisi economica, una nota positiva e restituire al teatro la funzione apotropaica delle sue origini. Inoltre, essendo questa la sua diciassettesima edizione, numero infausto per la cabala, abbiamo risposto, favoriti dalla splendida immagine ideata e creata dall’artista Clelia LeBeouf, con questo headline che ci spinge ad andare avanti.

E’ un format originale: perché riscontra tanto successo?

Se di successo si può parlare, questo è dovuto, forse, allo spirito giovane che accompagna la manifestazione tutta, soprattutto i partecipanti che, a prescindere dall’età ANAGRAFICA , si mettono in gioco, anche se la gara, lo dico da diciassette anni, è solo un pretesto per proporre dei lavori che poi, nella maggior parte dei casi, si svilupperanno, partendo dalla brevità originale, in operazioni più complesse

Arrivano ogni anno da ogni parte d’Italia tanti testi e progetti teatrali di compagnie di giovani autori e attori, eppure la formula del corto teatrale – che dura 20 m – non deve essere semplice sia nella scrittura narrativa che nell’allestimento teatrale.

Non lo è, anche se negli ultimi anni i tempi degli spettacoli teatrali tendono ad essere molto più brevi di una volta. Salvo rare eccezioni, mi riferisco alle eccellenze di Peter Stein o anche del nostro Mimmo Borrelli, non si supera quasi mai l’ora e mezza, e i più giovani puntano ancora di più sulla sintesi, abituati ad un dialogo più sintetico e, purtroppo, a volte condizionati dalla soglia d’attenzione del pubblico che, nell’era dei social, si è abbassata notevolmente.

La rassegna negli anni è diventata una sorta di trampolino di lancio per molti autori, attori e attrici che oggi sono affermati artisti del panorama teatrale. Ricordiamone alcuni..

Mi fa piacere ricordare Aldo Rapè, vincitore assoluto della prima edizione, che poi è stato nominato, nel 2019, direttore artistico del Teatro Comunale di Caltanissetta, succedendo addirittura a Moni Ovadia, o Rosario Palazzolo, autore affermatissimo, vincitore di premi importanti, portato in scena anche da Vetrano e Randisi, oppure il nostro Fabio Pisano, che, pur non vincendo, nel 2013 presentò il suo “Le Sconfessioni” che ha aperto le porte ad una carriera davvero importante, essendo oggi il suo teatro rappresentato dai principali palcoscenici italiani.

Ce ne sono tanti di nomi che potrei fare ancora, ma non tutti si ricordano di aver avuto quest’accoglienza ai loro esordi spesso nelle interviste, quando si chiede loro qualcosa a riguardo, “dimenticano” di citare questa manifestazione ed il sottoscritto. Ma si sa, la riconoscenza non appartiene al mondo teatrale.

Dal 12 al 16 ottobre quanti corti si potranno vedere e quali le novità della XVII edizione?

Quest’anno abbiamo ricevuto tante proposte, e, dopo anni in cui a stento riuscivamo a raggiungere i dieci selezionati, siamo tornati ad avere sedici corti, che saranno suddivisi in gruppi di quattro per altrettante serate. La più grossa novità, oltre al ritorno al Teatro TRAM, è la compartecipazione produttiva con IDN Itineriari di Napoli di Massimiliano Sacchetto e Carmela Autiero, è grazie a loro ed alla loro collaborazione che quest’edizione ha preso forma e se possiamo pensare ad un suo futuro.

La rassegna non gode di contributi pubblici, è totalmente autofinanziata e autogestita, eppure in Campania ci sono tante iniziative culturali finanziate, come lo spiega?

Che posso rispondere? Diciamo che forse non sono abbastanza bravo a cogliere l’opportunità per ottenerli.