Attenzione: l’articolo contiene spoiler sul finale di The Midnight Club

Il finale di The Midnight Club ha visto Sandra scoprire di avere una falsa diagnosi terminale, e pertanto ha lasciato Brightcliffe; Kevin finisce finalmente la sua storia torbida su un adolescente costretta a uccidere a causa di una maledizione; come lui, anche Ilonka conclude la sua storia sul legame stregato tra una madre e sua figlia. E finalmente i due si dichiarano.

Ma negli ultimi momenti del finale di The Midnight Club, la dottoressa Georgina Stanton che aveva appena rimproverato Ilonka per il suo pericoloso coinvolgimento con l’iterazione di Shasta e la sua setta del misterioso Paragon, si toglie la parrucca, rivelando una calva testa (che potrebbe significare che sta facendo una chemioterapia) e un tatuaggio sul collo: il simbolo della clessidra, che rappresenta proprio quel culto.

Cosa vuol dire questo in ottica di una seconda stagione?

“Ho un’idea folle: penso che sarebbe fantastico se Stanton, almeno una volta, si unisse al Club di Mezzanotte e raccontasse una sua storia”, ha detto Igby Rigney, interprete di Kevin a TheWrap.

Il suo co-protagonista, Chris Sumpter, che veste i panni di Spence, ha altri pensieri: “Spero che avremo un bagno di sangue. Con tante persone morte ovunque. Spero che [il co-creatore ed EP] Mike [Flanagan] mandi davvero molte persone nella tomba”.

Ma le vere motivazioni di Stanton non sono l’unica domanda rimasta senza risposta nella serie. Chi sono quei vecchi fantasmi che vedono solo Ilonka e Kevin? Nell’omonimo libro di Christopher Pike, le creature paranormali dovrebbero essere gli anziani ex membri del Club di Mezzanotte, che perdono prematuramente la vita.

Il creatore della serie Flanagan ha promesso che queste domande avranno una risposta qualora The Midnight Club dovesse essere rinnovata per la seconda stagione:

“Questa è stata la prima [serie] su cui ho lavorato e che è stata progettata per essere in corso. Non so se avremo una seconda stagione. Dovremo vedere, ma se così non fosse, ho promesso a tutti al Comic-Con che avrei elencato tutte le risposte ai misteri centrali su Twitter. Ma sì, lo show è stato progettato per andare avanti. Io e gli altri sceneggiatori abbiamo deciso di non rivelare nulla, in modo da avere qualcosa da dire nella seconda stagione.”

