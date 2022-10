Non tutto è perduto per quanto riguarda il bonus asilo nido 2022, stando alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere proprio in queste ore. In effetti, rispetto alle informazioni venute a galla la scorsa settimana e prontamente condivise sul nostro magazine, ci sono altri aspetti che dobbiamo prendere in esame. Proviamo a fare il punto della situazione oggi 11 ottobre, perché evidentemente non tutto è perduto per le famiglie al momento restate fuori da questa forma di supporto economico qui in Italia.

Quali sono le soluzioni residue per ottenere il bonus asilo nido 2022: le ultime da INPS

Allo stato attuale, pare ci siano due soluzioni restate in piedi per portarsi a casa il bonus asilo nido 2022. La prima richiede più pazienza ed è figlia di un feedback ufficiale arrivato in queste ore direttamente da INPS. Rispondendo ad una precisa domanda di un utente sulle strade che possono essere ancora perseguite, infatti, il personale INPS che si occupa della gestione dei social ha rilasciato un feedback che non chiude del tutto le porte per l’anno in corso. Ecco quanto riportato:

“I fondi sono terminati. Le domande che in base ai tempi di presentazione, per insufficienza di budget, non potranno essere accolte saranno comunque ammesse ma ‘con riserva’. Qualora a fine anno dovessero residuare somme ancora disponibili, le stesse domande potranno essere recuperate e poste in lavorazione secondo l’ordine di presentazione acquisito“.

La seconda strada per ottenere il bonus asilo nido 2022 riguarda invece le iniziative delle singole regioni. Ad esempio, la Campania ha reso pubblico il bando per ottenere la medesima quota prevista dalla legge originale. Stessi requisiti e stesse fasce ISEE associate a specifiche quote, con domande che si possono presentare da domani 12 ottobre secondo il MIUR secondo quanto raccolto in giornata.