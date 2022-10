Il prossimo 13 ottobre 2022 l’azienda Realme sarà pronta a lanciare sul mercato occidentale, tra cui anche quello italiano, il suo nuovo smartphone Realme C33, che ha già fatto il suo esordio in India. Ora come ora siamo a conoscenza solamente delle specifiche tecniche del modello lanciato nel mercato indiano, dunque non sappiamo con certezza se queste saranno le medesime a bordo del modello che arriverà in Italia. L’ufficialità arriverà con l’evento di presentazione ufficiale in programma tra nemmeno un paio di giorni, volendo proprio esagerare. Nel frattempo, la società del fondatore Sky Li ha dato conferma di alcuni dettagli presenti a bordo del device come ad esempio il design e le finiture in metallo.

Attualmente il prezzo in India del nuovo entry-level Realme C33 si aggira tra i 113 e i 126 euro, diversificandosi in base allo spazio di memoria, ovvero: 3GB di RAM e 32GB di storage interno oppure 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. Tra i vari dettagli tecnici il dispositivo offre anche una fotocamera posteriore principale da 50MP ed è alimentato da una batteria da 5000mAh. Confermati dall’azienda anche l’uso di materiali in PC e PMMA. Dotato, inoltre, di connettore micro USB per la ricarica a 10W. Di seguito ecco le altre specifiche tecniche del modello presentato in India.

Il Realme C33 presenta un display da 6,5 pollici con campionamento tocco a 120Hz ed un rapporto schermo-scocca 88,7%. Integra un SoC Unisoc T612 octa-core fino a 1,82GHz e GPU ARM Mali-G57, supportato da 3/4GB di memoria RAM LPDDR4X e 32/64/128GB UFS 2.2 di memoria interna (che si può espandere fino a 1TB). Lo smartphone possiede anche le seguenti connettività: 4G LTE, WiFi 2,4GHz, Bluetooth 5.0, jack da 3,5mm, micro USB, GPS + Glonass e Galileo. Dotato di ben 3 slot, di cui 2 per la SIM e uno per la microSD. Il sistema operativo è basato su Android 12 con interfaccia realme UI S Edition. Il device integra il sensore di impronte digitali posto lateralmente. Infine, quanto al comparto fotografico troviamo una fotocamera anteriore da 5MP AI, sul retro un sensore principale da 50MP e una fotocamera secondaria per foto ritratto. I colori disponibili di vendita sono: Sandy Gold, Aqua Blue, Night Sea.

