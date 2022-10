La nota azienda Fitbit (di proprietà di Google dal 2021), incentrata su dispositivi indossabili dotati di tracciamento accurato dell’attività fisica e della salute, alcune settimane fa ha lanciato sul mercato gli smartwatch Fitbit Sense 2 e Versa 4, ma a causa delle continue mancanze di supporto per le app di terze parti sta deludendo le aspettative di molti utenti. Ad ogni modo, però, ci sono anche tanti altri clienti con orologi smart delle linee precedenti Fitbit che, invece, non stavano riscontrando particolari problematiche.

A quanto pare, un recente aggiornamento è andato a bloccare molte unità di Fitbit Versa 2 (ovvero uno dei dispositivi più popolari dell’azienda), tra cui funzionalità come frequenza cardiaca e il monitoraggio del sonno. L’aggiornamento in questione è la versione v35.72.1.23, rilasciato da qualche giorno e per cui dovreste evitare di installare. Qualora aveste già avviato l’installazione e non riscontrate problemi, tanto di cappello. Purtroppo, per adesso, ci sono alcuni utenti a cui non funziona ed altri che non lamentano alcunché. Per giunta, un ulteriore problema causato dall’ultimo aggiornamento riguarda direttamente il touchscreen. Sembra che il Fitbit Versa 2 adesso sia molto meno reattivo, in alcuni casi addirittura si blocca del tutto.

Sebbene questo possa risultare meno grave, di conseguenza impedisce totalmente ai proprietari dello smartwatch di utilizzare l’indossabile. Infatti, alcuni utenti hanno segnalato la difficoltà nel fermare la sveglia la mattina toccando il segno di spunta sul display, dove viene visualizzato una sorta di croce rossa per poi posticiparla con il pulsante di lato. Ancora altri clienti hanno affrontato problemi che influivano su due funzionalità principali del dispositivo, come il monitoraggio del sonno ed il monitoraggio della frequenza cardiaca, entrambe non funzionano più. Detto ciò, gli utenti potrebbero ricevere presto una correzione tramite un altro aggiornamento. Per il momento ancora non vi è alcun annuncio ufficiale da parte di Fitbit circa le precedenti problematiche, ma resteremo informati per elargire ulteriori dettagli in merito.

