Sono partite le offerte Amazon Prime di oggi 11 ottobre per la vendita promozionale di scena in questo autunno. In perfetto grande stile del noto store, gli sconti stanno piovendo già in queste ore e ci faranno compagnia fino a domani 12 ottobre. L’occasione è particolarmente ghiotta per chi cerca uno smartphone dalle buone specifiche hardware, ma potendo contare su un budget davvero limitato. In particolar modo è ora possibile approfittare di sconti speciali su device Samsung, Xiaomi e OPPO e non spendere più di 150 euro per portare a casa una buona soluzione.

Tris di promozioni speciali

Tra le offerte Amazon Prime Day autunnali, possiamo annoverare senz’altro lo Xiaomi Redmi 10C. Lo smartphone con schermo da 6.71 pollici, con 4 GB di RAM e 64 GB di storage, chip Snapdragon 680 e fotocamera principale da 50 MP costa ora 119 euro. Lo sconto rispetto al valore attuale sul mercato di 190 euro è importante e la consegna del prodotto è prevista in settimana.

Per chi preferisce il brand Samsung, l’occasione non manca tra le offerte Amazon Prime Day. Il Samsung Galaxy M13 con schermo da 6.6 pollici, la tripla fotocamera, RAM da 4 GB e memoria interna da 64 GB è venduto ora a 139 euro, anziché a 189,90 euro. Il prodotto è sempre in pronta consegna.

Conclude il tris di offerte Amazon Prime Day in esame in questo approfondimento l’ OPPO A16s Smartphone. Il dispositivo beneficia di un display da 6.52 pollici, una tripla fotocamera da 13+2+2 MP, una RAM da 4 GB e uno storage da 64 GB. Il prezzo attuale del prodotto scende a 148 euro da 199 euro.

Tutte le promozioni fin qui elencate sono naturalmente riservate solo ai clienti Prime. Chi non ha lo specifico abbonamento, può procedere anche subito alla sua sottoscrizione, approfittando del mese gratis di benefici.

