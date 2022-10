La zucca è uno degli ingredienti più versatili della cucina italiana. Viene utilizzata per la preparazione di antipasti, primi piatti e persino di dolci. Dal colore unico e dal gusto dolce e inconfondibile, questo ortaggio è anche ricco di proprietà benefiche per il nostro organismo, che la rendono perfetta per qualsiasi dieta autunnale.



Originaria dell’America Centrale, la zucca ha origini antichissime. Sono stati ritrovati semi che risalgono a quasi 7000 anni prima della nascita di Cristo. I nativi americani utilizzavano questo ortaggio come elemento principale della loro alimentazione. I coloni, dopo l’invasione del “nuovo continente” impararono ad utilizzarlo e lo diffusero in Europa.



Il periodo di maturazione perfetta per la zucca è il mese di ottobre. La semina avviene in primavera, la raccolta a fine estate, ma fino all’inverno è reperibile sul banco dell’ ortofrutta.



La zucca è molto utilizzata nella nostra cucina sia perché si abbina a tantissimi altri ingredienti, sia perché è un alimento ipocalorico, contiene solo 18 calorie per 100 grammi, e ricco di proprietà nutritive. È un potente antiossidante, ricco di carotenoidi, precursori della Vitamina A, che hanno un effetto positivo sulla vista e sulla pelle. Inoltre aiuta a contrastare i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare, prevenendo alcuni tumori, malattie cardiovascolari e i morbi di Alzheimer e Parkinson.



I sali minerali, come calcio e fosforo, contenuti nella zucca, sono importanti per lo sviluppo di denti e ossa, mentre il potassio contribuisce al corretto funzionamento del sistema nervoso e dei muscoli.



Grazie all’alto contenuto di fibre, la zucca aiuta a far funzionare correttamente l’apparato digerente. La sua alta digeribilità lo rende un alimento particolarmente adatto ai bambini.