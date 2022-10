Il nuovo singolo di Liam Gallagher ha tutto ciò che non sapevamo ci servisse: una ballata spigolosa e dolce come il brit-pop, le immagini di un Regno Unito in chiaroscuro come il post punk. L’empatia, infine, è ciò che viene fuori da Too Good For Giving Up, praticamente un invito a non mollare nemmeno quando tutto sembra perduto.

Il nuovo singolo di Liam Gallagher

In questa intensa ballata tratta da C’mon You Know, ultimo disco dell’ex Oasis, incontriamo un crescendo motivazionale in cui Liam Gallagher ci invita a osservare sempre il bicchiere mezzo piano. Un pianoforte, un giro melodico che fa il verso alla beatlesiana Let It Be – possono mai mancare i Beatles nel mondo di Liam? – e un cantato vigoroso.

Oggi, lunedì 10 ottobre, è stato lanciato il video ufficiale del brano. Il risultato è il frutto di una collaborazione tra il cantautore di Manchester e l’organizzazione benefica Talk Club, da sempre impegnata nel supporto mentale agli abitanti del Regno Unito.

L’impegno per la salute mentale

Con la sua collaborazione con Talk Club, Liam Gallagher vuole lanciare un messaggio inequivocabile:

“Ognuno di noi conosce almeno una persona che ha avuto a che fare con il suicidio che, purtroppo, sembra essere ad un picco mai raggiunto prima. Ho perso troppe persone decisamente troppo presto, e parlarne è importante. È per questo che sono felice di aiutare in qualche modo con questa canzone, collaborando con Talk Club”.

Gli incassi di Too Good For Giving Up saranno interamente devoluti a Talk Club.

Nel video vediamo il giovane protagonista trasportare una riproduzione di se stesso con una certa fatica, un modo chiarissimo per farci capire che talvolta siamo il fardello di noi stessi.

Continua a leggere su optimagazine.com

Testo

Take a step, watch the ground

Rise to meet your feet somehow

When all that you are just ain’t enough The universe will provide

A guiding hand, a crack of light

You’re too good for giving up Imposters and counterfeits

So-called lowlife’s and misfits

Reclaim your shame and dress it up in love Tomorrow’s waiting down the line

It’s getting late but there’s still time

You’re too good for giving up Look how far you’ve come

Stronger than the damage done

Step out of the darkness unafraid Remember you belong

Here as much as anyone

Even when you’re just about to break Sitting by a bedside light

A lonely god, the unseen night

Ever further from their god above Let your silence make a sound

All that’s lost can still be found

You’re too good for giving up Let your silence make a sound

All that’s lost can still be found

You’re too good for giving up Look how far you’ve come

Stronger than the damage done

Step out of the darkness unafraid Remember you belong

Here as much as anyone

Even when you’re just about to break Take a step, watch the ground

Rise to meet your feet somehow

When all that you are just ain’t enough The universe will provide

A guiding hand, a crack of light

You’re too good for giving up The universe will provide

A guiding hand, a crack of light

You’re too good for giving up

Traduzione