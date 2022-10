The Loneliest dei Maneskin è già record. Il nuovo singolo del gruppo è disponibile solo da qualche giorno e ha già conquistato il pubblico di tutto il mondo. L’atteso nuovo singolo inedito della band guidata da Damiano David è stato pubblicato lo scorso 7 ottobre mettendo a segno un record nel giorno di uscita: è la canzone più ascoltata al mondo.

The Loneliest dei Maneskin è entrata in classifica direttamente alla posizione numero 53 della Top Songs Global di Spotify, la chart che monitora l’andamento dei brani in tutto il globo ed inserisce i pezzi più ascoltati in tempo reale. Ma non solo: la canzone è la più alta nuova entrata tra tutti i brani uscito in tutti i Paesi nello stesso giorno. E, in aggiunta a questo, è già presente nelle classifiche di 28 Paesi.

The Loneliest dei Maneskin rappresenta un tassello importante per il percorso discografico del gruppo. Dopo aver dato prova della sua versatilità, la band torna in radio con una ballad in grado di scaldare il cuore. Cambia look e genere per un singolo che fa eco ai suoi più grandi successi e che si discosta dalle ultime pubblicazioni.



Tra liriche struggenti e assoli di chitarra elettrizzanti, il nuovo brano è un classic rock racconta il lato più vulnerabile della band che negli ultimi anni ha conquistato il mondo intero. Dalla mancata vittoria al talent show X Factor all’indimenticabile trionfo sanremese, i Maneskin hanno all’attivo tournée all’estero sold out e concerti da record in Italia, tra cui quello al Circo Massimo di Roma.

