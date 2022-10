La squadra di sviluppatori di Simple Mobile Tools ha lanciato Simple Phone, un inedito smartphone dal profilo piuttosto interessante ed insolito, progettato per quella fetta di utenti Android che non amano utilizzare app e servizi di Google. Tra qualche settimana questo nuovo device farà ufficialmente parte del mercato e coloro che lo acquisteranno avranno appunto tra le mani un telefono del robottino verde privo di applicazioni e servizi del colosso di Mountain View. Andiamo a vedere meglio di cosa si tratta.

Come sostiene Simple Mobile Tools, il nuovo dispositivo è pensato per quegli utenti che preferiscono proteggere la propria privacy e che quindi non amano essere “controllati”. Andiamo a scoprire insieme quali sono le principali caratteristiche tecniche del nuovo device: il terminale sarà alimentato da un SoC MT6771 di MediaTek con otto-core affiancato da 4GB di memoria RAM e 128GB di storage interno (espandibile tramite microSD) e sfoggerà un display LCD da 6,53 pollici con risoluzione FullHD+. Quanto al comparto fotografico, mostrerà una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48MP e due sensori da 8MP e 5MP; la fotocamera anteriore, invece, sarà da 25MP.

Il nuovo Simple Phone, con dimensioni di 161,8 x 76,9 x 8,9 mm per 186 gr. di peso, avrà la seguenti tipologie di connettività: 2G, 4G, Bluetooh 4.2, GPS e USB Type-C (OTG). Il tutto sarà alimentato da una batteria da 4500mAh e integrerà SimpleOS, powered by Lunar Open Mobile Platform (su base Android 11) come sistema operativo pensato appositamente per salvaguardare la privacy. Come già detto, questo smartphone non avrà applicazioni e servizi di Google, bensì la suite Simple Mobile Tools, ovvero un insieme di app open source focalizzate sulla privacy e sprovviste di pubblicità e autorizzazioni. Saranno, inoltre, garantiti ben 3 anni di aggiornamento software. L’inedito device esordirà martedì 1 novembre 2022 al prezzo ufficiale di vendita di 399 euro.

