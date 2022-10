Seconda puntata di Sopravvissuti su Rai1, il mystery drama diretto da Carmine Elia che ha debuttato lunedì scorso. La serie segue le vicende di un gruppo di superstiti della barca di nome Arianna. Partiti in 12, ne torneranno solo in 6. I superstiti cercheranno di tornare alle loro vite normali, ma niente sarà così semplice. Specialmente perché a legarli c’è un segreto, forse più di uno…

Di seguito le anticipazioni della seconda puntata di Sopravvissuti in onda stasera 10 ottobre.

Nell’episodio 1×03 intitolato Alla deriva:

In barca, dopo la tempesta, i sopravvissuti devono riparare una falla. Intanto a bordo serpeggiano le tensioni ed esplodono i primi conflitti. Nel presente, il ritorno alla normalità sembra impossibile. Léa rivede sua sorella Adèle e le vecchie tensioni tra le due vengono a galla. Nino è ossessionato dai suoi fantasmi e solo Luca riesce a stargli accanto.

A seguire, l’episodio 1×04 dal titolo Stranieri:

I sopravvissuti salvano in mare una donna che sostiene di non ricordare nulla. La sua presenza a bordo aumenta i conflitti tra l’equipaggio. Nel presente, mentre Anita è in caduta libera e rischia la sospensione, i sopravvissuti cercano faticosamente di riprendersi le loro vite.