Scoppia il caso Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle. Già a poche ore dalla messa in onda della prima puntata, mentre Milly Carlucci e i suoi gongolavano per il successo ottenuto e per il testa a testa, negli ascolti, con Tu si que Vales, sui social scoppiava il caso Iva Zanicchi, ma cosa è successo di preciso? Dopo l’esibizione di Iva Zanicchi le polemiche non sono mancate perché la Lucarelli ha bocciato la performance e Samuel Peron ha subito sottolineato che lei non capisce niente di ballo con tanto di ‘offensivo’ ‘amore mio bello’.

Alle parole di Samuel Peron sono seguite quelle di Iva Zanicchi che ha subito chiesto alla giornalista di ‘darle il voto che vuole’, ecco il video del momento:

"Lucarelli, dammi quel cazzo che ti pare" + "grazia e graziella" #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/JE4peAHjzh — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 8, 2022

A quel punto il pubblico presente in sala è andata in tilt alzandosi in piedi e applaudendo la neo ballerina di Milly Carlucci e lo stesso è successo sui social dove in molti hanno lodato la Zanicchi. Dall’altro lato della medaglia, però, ci sono tutti coloro che hanno preso le parti della giornalista accusando la Zanicchi di essere ‘figlia’ della televisione di Pio e Amedeo e le cose sono peggiorate quando, proprio durante la votazione, sembra che la concorrente abbia dato della tr*ia alla Lucarelli.

Ecco il video del momento:

🚨🚨🚨Iva Zanicchi dà della tr***a a Selvaggia Lucarelli #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/6Dillh9G0l — Joanne Burrasca (@trashometrus) October 8, 2022

Dove sta la verità? Selvaggia Lucarelli ha già retwittato il video esigendo le scuse da parte di Iva Zanicchi, arriveranno davvero? Saranno presi dei provvedimenti ai danni della concorrente? L’unica cosa certa al momento è che la cantante si è già scusata con la giornalista in privato e sui social ha poi scritto: