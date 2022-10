Radio Italia Live – Il Concerto a Milano nel 2023, ufficiale la data dello spettacolo, confermato nel capoluogo meneghino anche per la prossima edizione.

Dal 2012 è l’appuntamento musicale live e gratuito più atteso dell’anno e torna nel 2023 a Milano, sempre nella centrale Piazza Duomo, pronta ad accogliere i migliori artisti del panorama musicale italiano e migliaia di fan.



L’evento è organizzato da Radio Italia e oggi ha una data: si svolgerà infatti sabato 20 maggio 2023 in Piazza Duomo a Milano. Ad annunciare la nuova edizione dello spettacolo musicale dedicato alla musica italiana è stato l’Editore e Presidente di Radio Italia Mario Volanti, aggiunto al telefono dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Entrambi si sono detti entusiasti di poter confermare la nuova edizione dello spettacolo, in scena anche nel 2023 a Milano per portare gioia e spensieratezza all’insegna della migliore musica italiana del momento, rigorosamente dal vivo in piazza per una serata ad ingresso libero e gratuito. Per i fan l’occasione di assistere alle esibizioni dal vivo delle loro star preferite, per la città di Milano l’opportunità di accogliere nuovamente un grande evento in grado di chiamare a raccolta appassionati da tutta la penisola.

Per Radio Italia Live – Il Concerto a Milano è la decima edizione.



Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia ha dichiarato: “Sono sicuro che sarà un altro momento di gioia, felicità, incontro e condivisione come è stato quello dello scorso 21 maggio: siamo qui per annunciare la data del nostro Radio Italia Live – Il Concerto in Piazza Duomo a Milano per il 20 maggio 2023”.



A lui si è aggiunto Giuseppe Sala, Sindaco di Milano: “Decima edizione, 20 maggio, giustamente lo ricordava lei: nel 2022, dopo il blocco per il Covid, siamo ripartiti con grande emozione e partecipazione e nel 2023 sarà anche meglio! Grazie perchè quello che fate è un regalo alla città di Milano e dobbiamo riconoscerlo”.