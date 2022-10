Debutta Prodigal Son 2 su Top Crime, la seconda e ultima stagione della serie crime con protagonisti Michael Sheen e Tom Payne. Dal 10 ottobre andranno in onda gli episodi in chiaro con due appuntamenti a settimana, fino al finale previsto il 14 novembre.

Nei nuovi episodi mentre Il Chirurgo prova a recuperare il rapporto con il figlio, nuovi segreti del loro passato emergeranno. Tra le guest star della seconda stagione troviamo Catherine Zeta-Jones (nelle vesti della dottoressa Capshaw medico dell’istituto Claremont dove è detenuto Martin Whitly), Christian Borle e Michael Potts.

Si parte dall’episodio 2×01 dal titolo E’ tutto nell’esecuzione. Bright deve fare i conti con la sua coscienza, dopo le sconcertanti azioni compiute da sua sorella nel finale della prima stagione. Per distrarsi, Malcolm si getta a capofitto in un nuovo caso, in cui la vittima e’ stata decapitata, ma l’unica persona a cui può rivolgersi per chiedere aiuto è suo padre. Nel frattempo, Martin torna a Claremont, dove scopre di dover dividere la cella con un nuovo compagno di stanza (Michael Chernus). JT, intanto, diventa oggetto di discriminazione venendo preso di mira da alcuni colleghi poliziotti.

A seguire, l’episodio 2×02 intitolato Parli del diavolo. Mentre Bright è alle prese con gli effetti dei suoi traumi, un prete viene trovato assassinato nella sua chiesa. Martin, nel tentativo di aiutarlo con il caso, consulta il suo compagno di prigione, Frate Pete (Christian Borle), il quale nasconde un segreto. Le indagini si dipaneranno tra esorcismi, supposte possessioni e demoni! Dani, Gil e Malcolm si schierano dalla parte di JT, esortandolo a parlare con il suo rappresentante sindacale riguardo i problemi di discriminazione al lavoro.

Tom Payne (The Walking Dead) interpreta Malcolm Bright, mentre a Michael Sheen (Masters of Sex, Good Omens) spetta il compito di vestire i panni di suo padre Martin Whitly. Nel cast anche Bellamy Young (Scrubs, Dirty, Sexy, Money, Scandal), Lou Diamond Phillips (La Bamba, Young Guns I & II, Longmire). Aurora Perrineau nei panni della detective Dani Powell, Frank Harts è il detective JT Tarmel, e Halston Sage interpreta la sorella minore di Malcolm, la giornalista ambiziosa e perfezionista Ainsley.

Prodigal Son 2 vi aspetta alle 21:10 su Top Crime.

