Oggi 10 ottobre si registrano problemi Sisal, specie per quanto riguarda l’utilizzo dell’applicazione mobile. L’azienda italiana operativa nel settore del gioco, insediata nel nostro territorio con 45 mila punti vendita, pare presentare qualche disguido tecnico a livello dell’applicazione soprattutto, che non funziona come dovrebbe. Anche il sito Web pare stia dando qualche fastidio agli utenti, mentre per le scommesse non ci sono grosse segnalazioni degne di nota.

I problemi Sisal di oggi 10 ottobre sembrano riguardare l’applicazione mobile della piattaforma, che stanno facendo salire progressivamente le segnalazioni sul sito ‘downdetector.it‘. La prima impressione è abbastanza chiara: non si riesce a scommettere tramite l’app mobile del servizio e si hanno delle difficoltà nella regolare gestione della piattaforma anche per quanto riguarda il sito Web, che pure sta dando qualche fastidio di troppo. L’esperienza passata ci insegna che in genere i problemi Sisal non durano a lungo, quindi c’è da stare molto tranquilli. Sono cose che possono capitare, ma che nulla tolgono alla qualità del servizio, sempre lineare al di là di questi piccoli rallentamenti. Conta solo che il guasto venga individuato, circoscritto e poi risolto in breve tempo: gli incidenti di percorso ci possono stare, non bisogna farne un dramma.

ARTICOLI CORRELATI

Non si può parlare di un vero e proprio down, nonostante il guasto possa essere abbastanza diffuso in ogni parte d’Italia. Naturalmente seguiranno aggiornamenti sulla vicenda per fare il punto della situazione, che speriamo possa essere risolta al più presto possibile. Vi faremo sapere quanto prima a che punto sono i problemi Sisal di oggi 10 ottobre, augurandoci di potervi dare presto buone notizie. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com