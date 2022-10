Sono del tutto normali e soprattutto previsti i problemi FIFA 23 riscontrati oggi 10 ottobre, a causa di un intervento di manutenzione che coinvolge i server EA Sports. Al di là di un aggiornamento che serve come il pane per migliorare alcuni aspetti del gioco commercializzato poco più di una settimana fa, come abbiamo avuto modo di constatare nei giorni scorsi con un altro articolo, questa mattina occorre gettare acqua sul fuoco a proposito di un presunto disservizio riscontrato su scala globale. Al momento, infatti, non c’è nulla per cui valga la pena preoccuparsi qui in Italia.

Programmati i problemi FIFA 23 coi server EA Sports il 10 ottobre: cosa sappiamo sull’orario di ripristino

Senza girarci troppo intorno, vi dico subito che fossero ampiamente previsti i problemi FIFA 23 coi server EA Sports, riscontrati oggi 10 ottobre anche dai nostri connazionali. Non conosco le motivazioni specifiche, ma il team aveva programmato in precedenza la manutenzione, puntando su una fascia oraria in cui tendenzialmente ci si collega di meno. A maggior ragione, pensando che si tratti di un banale lunedì mattina. Detto questo, è comunque lecito chiedersi quando avverrà il ripristino, in modo da essere pienamente consapevoli su quanto stia avvenendo negli ultimi minuti.

Stando alle informazioni raccolte, pare che la manutenzione dei server sia in programma dalle 9:30 alle 11. Insomma, occorre armarsi di pazienza prima che sia possibile mettersi alle spalle una volta per tutte i problemi FIFA 23 venuti a galla questa mattina. La speranza, come accennato ad inizio articolo, è che i lavori ai server EA Sports siano utili per risolvere alcune anomalie in termini di giocabilità, con aggiornamento annesso da rilasciare nel più breve tempo possibile.

Come sempre, potete monitorare in tempo reale su Down Detector l’andamento delle segnalazioni sui recenti problemi FIFA 23 e, più in generale, sui problemi registrati coi server EA Sports.