Il colosso di Seul ha recentemente rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di ottobre 2022 per il Samsung Galaxy S20 FE 5G. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’upgrade ora è in fase di rilascio per la variante 4G LTE dello smartphone con processore Snapdragon 865. Gli altri dispositivi della gamma Galaxy S20 devono ancora ricevere questo nuovo aggiornamento.

L’ultima release software per il Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780G) è stata rilasciata in Australia, Malesia, Tailandia e Filippine, fornita con la versione firmware G780GXXU3CVI4 e con la patch di sicurezza di ottobre 2022, che risolve oltre quattro dozzine di vulnerabilità di sicurezza. L’aggiornamento potrebbe anche includere correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità (spesso capita che ad ogni upgrade corrisponda anche una buona dose di queste caratteristiche, in grado di migliorare ulteriormente l’esperienza utente del dispositivo che lo riceve).

Se siete utenti del Samsung Galaxy S20 FE 4G in uno dei Paesi di cui sopra, potete scaricare il nuovo aggiornamento e installarlo subito seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ricordate anche di procedere all’installazione solo se la percentuale di batteria è superiore al 50%, effettuando prima anche un backup dei vostri dati, da ripristinare al bisogno. La versione Snapdragon 4G del Samsung Galaxy S20 FE è stata lanciata in alcuni mercati nel 2021 a causa della carenza mondiale di chip. Il dispositivo ha fatto il suo debutto con Android 11 integrato, ricevendo in un secondo momento l’aggiornamento alla One UI 4 basata su Android 12 all’inizio di quest’anno e poi quello successivo alla One UI 4.1. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

