Un nuovo SMS INPS Informa impazza sui telefoni di tanti italiani. Non si tratta di una comunicazione ufficiale dell’ente previdenziale, semmai dell’ennesimo tentativo di truffa ai danni di ignari utenti. Questi ultimi, allarmati dall’alert, potrebbero cadere nella trappola organizzata da malintenzionati del web e dunque fornire preziosi dati personali.

La tipologia di truffa

Non è la prima volta che ci troviamo al cospetto di tentativi di truffa con protagonista, suo malgrado, proprio l’INPS. Nell’ultimo periodo erano stato le mail a fare la loro comparsa nelle caselle di posta elettronica di diversi italiani: missive in cui si parlava della necessità di verificare la propria situazione a seguito di qualche anomalia. In questa prima parte di ottobre, la sostanza non cambia semmai solo il mezzo individuato per il raggiro. Come visibile anche nell’immagine di apertura articolo, un breve SMS si riferisce alla necessitò di identificarsi sul portale per mantenere dei benefici pregressi. Il tono allarmistico fa la sua parte e dunque spinge le vittime di turno ad entrare in azione.

Selezionare il collegamento presente nell’ultimo degli SMS INPS Informa non veritieri si viene traghettati su un finto portale dell’ente previdenziale. Fornendo su quest’ultimo i dati di accesso alla propria area personale, si diventa vittime inconsapevoli di un grave furto di credenziali sensibili. Queste ultime potranno essere utilizzate in un secondo momento, senza la nostra autorizzazione e senz’altro non per edificanti scopi.

Evitare sempre di cadere in trappola

All’ennesima messa in circolazione di un nuovo SMS INPS Informa truffaldino, è lo stesso ente previdenziale a ricordare che non ha mai inviato e mai lo farà comunicazioni di questo tipo, con la richiesta di verifica della propria situazione. Note come quella odierna dovrebbero sempre insospettirci: nel dubbio, si potrebbero semplicemente contattare i numeri di riferimento del call center INPS per capire se si è investiti da qualche problematica. Mai si dovrebbe invece rispondere a comunicazioni di questo tipo, perché appunto facilmente identificabili come fake.

