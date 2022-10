Secondo l’ultimo rapporto annuale disponibile rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato, il 2021, nonostante tutti i problemi ad esso correlati, ha mostrato una interessante tendenza alla ripartenza del mercato, facendo registrare una crescita del numero di atti notarili relativi alla compravendita di immobili.

In attesa dei dati relativi al 2022, è interessante notare come pandemia, guerra e inflazione non siano riusciti a fermare la ripresa del mercato immobiliare, in particolare quello riguardante le prime case.

Di pari passo alla ripresa del mercato, cresce anche la richiesta di mutui, i quali hanno fatto registrare un incremento pari al 13%. Sono in particolare i mutui online ad aver riscosso il maggior interesse, grazie soprattutto a un insieme di fattori che hanno permesso ai consumatori di riporre maggiore fiducia nel web. Secondo quanto riportato dal CRIF inoltre, i finanziamenti per la casa a tasso variabile hanno visto, sul web, l’incremento percentuale maggiore, con una crescita del 25%.

Mutui online: come trovare i più convenienti

La scelta del mutuo per la casa dev’essere ben ponderata, così da optare per una soluzione che sia effettivamente non soltanto sostenibile ma anche in grado di soddisfare le proprie necessità.

Oggigiorno per compiere una scelta consapevole è possibile rivolgersi ai portali comparatori, per esempio effettuando il confronto dei mutui casa su facile.it, che permette di valutare le caratteristiche dei finanziamenti più convenienti per la propria, specifica situazione finanziaria.

In questo modo sarà possibile non solo ottimizzare il tempo solitamente impiegato per la ricerca del prodotto desiderato ma anche trovare soluzioni personalizzate a seconda del profilo del richiedente.

Come richiedere dei preventivi

Richiedere uno o più preventivi di mutui online è facilissimo. Una volta individuato il sito di comparazione o l’istituto di credito al quale si intende richiedere i preventivi, l’utente non dovrà fare altro che compilare in ogni sua parte il form generalmente disponibile online, inserendo dati reali e corretti, e inviarlo.

I dati da inserire riguardano sia l’immobile da acquistare sia i dati personali del richiedente. Per quanto concerne l’immobile, è generalmente necessario indicarne il valore di acquisto e la località, mentre tra i dati personali andranno indicati nome, cognome, età, professione, ISEE, nonché recapito telefonico e email. Altri dati richiesti sono l’importo del finanziamento e il numero di rate.

Mutuo online: quali aspetti valutare per scegliere il migliore

Il mutuo migliore è quello che meglio risponde alle necessità del richiedente; questo significa che non esiste un mutuo che possa essere considerato migliore di altri in modo assoluto. Ognuno, valutando la propria disponibilità economica e la somma di cui necessita, potrà valutare i pro e i contro delle varie offerte, fino a identificare quella in linea con il proprio profilo finanziario.

Gli aspetti da valutare sono in particolare quattro:

Tipo di tasso di interesse : a seconda dei casi, questo potrà essere fisso, variabile, misto, ma anche bilanciato o capped rate;

: a seconda dei casi, questo potrà essere fisso, variabile, misto, ma anche bilanciato o capped rate; TAEG : espresso in percentuale, il Tasso Annuo Effettivo Globale comprende, oltre al valore del TAN, quello di tutte le spese accessorie necessaire per la gestione del prestito;

: espresso in percentuale, il Tasso Annuo Effettivo Globale comprende, oltre al valore del TAN, quello di tutte le spese accessorie necessaire per la gestione del prestito; Ammontare delle rate : questo dato permette di capire quanto si dovrà versare mensilmente, trimestralmente o semestralmente, a seconda della modalità di pagamento scelta. Le rate, valutate su base mensile, al fine di essere pagate agevolmente, non dovrebbero mai superare il terzo dello stipendio;

: questo dato permette di capire quanto si dovrà versare mensilmente, trimestralmente o semestralmente, a seconda della modalità di pagamento scelta. Le rate, valutate su base mensile, al fine di essere pagate agevolmente, non dovrebbero mai superare il terzo dello stipendio; Durata del prestito: la durata permette di capire quanti anni ci vorranno per ripagare il mutuo.

Analizzare questi dati permetterà all’utente di individuare un mutuo che possa aiutarlo ad acquistare una nuova abitazione senza metterlo in difficoltà per quanto riguarda il pagamento delle rate mensili, nonché evitandogli spiacevoli sorprese.

