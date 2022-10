Arrivano segnali importanti ed incoraggianti per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S20 FE, almeno per quanto riguarda la versione 4G del device. Da alcune ore a questa parte, infatti, pare che sia in distribuzione per questo device il tanto chiacchierato aggiornamento di ottobre, a testimonianza del fatto che il produttore coreano non abbia mai pensato di metterlo in secondo piano in termini di sviluppo. Vediamo più da vicino cosa sia lecito attendersi una volta portato a termine il download del pacchetto software.

Importanti passi in avanti anche il Samsung Galaxy S20 FE con il rilascio dell’aggiornamento di ottobre

Insomma, novità non solo per la variante 5G dello smartphone, come abbiamo avuto modo di osservare la scorsa settimana con un altro articolo sul nostro magazine. Quali sono i primi dettagli disponibili sul tanto chiacchierato aggiornamento mensile sfornato dal produttore coreano? A quanto pare, il firmware in queste ore è stato rilasciato in Australia, Malesia, Tailandia e Filippine. Pare sia riconoscibile grazie alla sigla G780GXXU3CVI4, includendo la patch di sicurezza di ottobre 2022. Sostanzialmente, si tratta di un pacchetto software che va a risolvere oltre quattro dozzine di vulnerabilità di sicurezza.

Come osservato con altri device del brand asiatico, è probabile che anche l’aggiornamento di ottobre per il Samsung Galaxy S20 FE possa includere correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità. Queste le prime informazioni riportate da SamMobile, ma solo dopo la piena distribuzione dell’upgrade avremo modo di inquadrare al meglio la questione. Soprattutto per quanto riguarda la durata della batteria, visto che alcuni utenti in possesso della variante 4G si sono lamentati negli ultimi mesi.

Vi faremo sapere nel caso in cui dovessero trapelare ulteriori dettagli a proposito della patch in questione, con relativi effetti per i possessori di un Samsung Galaxy S20 FE 4G.